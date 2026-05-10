Mañanas frías y tardes templadas: cómo estará el clima esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se esperan mañanas frías y mejoras hacia la tarde .

El martes 12 de mayo será el día más templado de la semana, con una máxima de 20° y cielo algo nublado.

Durante la mañana, se espera una temperatura de 8°C , con cielo ligeramente nublado y vientos del oeste a velocidades entre 13 y 22 km/h. Se esperan ráfagas de hasta 50 km/h .

Por la tarde, la máxima será de 15°C , con vientos de hasta 31 km/h y ráfagas provenientes del oeste que podrían llegar a 50 km/h .

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 10°C , con cielo algo nublado.

Lunes 11: mínima de 5°C y máxima de 17°, con cielo despejado a ligeramente nublado, con vientos provenientes del sector oeste a velocidades de hasta 22 km/h.

Martes 12: cielo despejado a algo nublado hacia la tarde/noche. Mínima de 9°C y máxima de 20°C. Se pronostican vientos del oeste a velocidades de 22 km/h.

Miércoles 13: mínima de 10°C y máxima de 18°C, con cielo ligeramente nublado.

Jueves 14: cielo parcial a algo nublado, con mínima de 11°C y máxima de 17°C, con vientos del sector norte a velocidades de hasta 12 km/h.

Viernes 15: cielo parcialmente nublado, con mínima de 8°C y máxima de 17°C, con vientos del noroeste a velocidades de hasta 22 km/h.

La zona cordillerana del sur de Santa Cruz presenta una alerta amarilla por nevadas persistentes de variada intensidad hacia la noche.

Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm , pudiendo ser superados en forma puntual. Este fenómeno puede darse también en forma de lluvia y nieve mezclada.

Fuente: TN