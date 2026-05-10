“Fini” Lanusse reapareció en las redes luego del escándalo por las Propofest: “Las cosas se van a aclarar”

Mientras avanza la causa que investiga el robo de medicamentos en distintos hospitales , reaparició en redes Delfina “Fini” Lanusse , una de las principales involucradas en el caso, y realizó un descargo .

Durante el fin de semana se viralizó rápidamente un video que la médica residente compartió en sus redes donde, en un clima familiar, se la ve cantando.

Tras ello, por la masividad de las visualizaciones, la médica hizo un video directamente hablando sobre su situación judicial y la causa por las Propo-fest.

“No puedo creer estar haciendo este video por TikTok, nunca me lo imaginé en la vida entera, pero sentía que después de tanto ruido estaba bueno aparecer , mi voz, quien soy, como ‘hola, acá estoy y no soy lo que quizás giró por todos lados en las noticias’”, comenzó en un video de poco menos de dos minutos.

Tras ello, Lanusse se dedicó a hablar de su círculo cercano: “Este video es para agradecer a la gente que estuvo cerca mío, a quienes me escribieron con respeto, a quienes me escucharon, a quienes no me soltaron la mano en un momento muy difícil de mi vida, personal y profesional, muy, muy difícil. Así que, de verdad, gracias a esas personas”.

Fue poco después cuando se refirió a la causa en la que está siendo investigada: “Con respecto a lo otro, no puedo ni me corresponde tampoco explicar por acá . La Justicia está trabajando, confío en ese proceso. Con el tiempo, por las vías que corresponde, las cosas se van a ir aclarando”, sostuvo.

Sobre el final, la médica completó: “Mientras tanto, intento apoyarme en mi familia, en la gente que me quiere, en mis amigos, en lo que soy, en lo que construí durante todos estos años, en el amor que siempre tuve por mi profesión, muy grande, y en volver a encontrarme a mi misma o conmigo misma después de todo lo que se dijo. Gracias por estar del otro lado”. A los pocos minutos de publicar el descargo, Lanusse borró los videos de sus redes.

La defensa de la médica residente Delfina “Fini” Lanusse aseguró que “no existe conexión” entre la muerte del anestesista Salazar, ocurrida el 20 de febrero, y el supuesto desvío de medicamentos del hospital . Según sostiene su abogado, no deberían cruzarse ambas investigaciones.

La anestesista del Hospital Italiano, procesada por el presunto robo de ampollas de Propofol, comenzó a desplegar su estrategia judicial con el objetivo de separar las causas y cuestionar las pruebas clave del expediente . De acuerdo a lo que expuso ante la Cámara del Crimen, se trata de dos investigaciones distintas que, al mezclarse, terminan perjudicando su situación procesal.

Uno de los puntos de su descargo apunta a las imágenes de una cámara de seguridad que, según el juez Javier Sánchez Sarmiento, la ubicarían en el edificio donde fue encontrado muerto Salazar.

Lanusse afirma que a esa misma hora (14.00) estaba declarando en la Asociación de Anestesiología , acompañada por un testigo que, según dijo, puede respaldar su coartada.

Para la defensa, este punto abre dudas sobre la precisión de los registros fílmicos, especialmente en relación con los horarios. Sin embargo, el magistrado utilizó esas imágenes para ubicar en tiempo y espacio no solo a la residente, sino también a otros imputados, entre ellos el anestesista Hernán Boveri , y a una persona con ambo blanco que habría retirado una tablet del lugar.

Otro eje de discusión gira en torno a los chats aportados por una testigo clave, Mercedes “Mechi” Seeber, quien describió presuntas irregularidades dentro del hospital. Aunque ese material fue incorporado a la causa, la defensa sostiene que no puede acreditarse su vinculación directa con dispositivos específicos, una circunstancia que —según su planteo— debilita su valor probatorio .

Mientras el juez sostiene que existieron maniobras de extracción irregular de ampollas, los imputados remarcan que no hay un correlato claro en los inventarios del hospital que confirme faltantes de propofol .

Con este escenario, la próxima instancia clave será a mediados de mayo, cuando la Cámara del Crimen analice los planteos de Lanusse y Boveri. Allí se definirá si el procesamiento se mantiene o si, como pretende la defensa, se revoca por falta de pruebas y se ordena profundizar la investigación.

Fuente: TN