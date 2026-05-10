Tensión en la Facultad de Psicología en la UNLP: estudiantes vinculados a la izquierda y al kirchnerismo echaron a trompadas a representantes libertarios

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata fue el escenario de un nuevo enfrentamiento entre estudiantes de izquierda y kirchneristas contra libertarios . Pero más allá de la disputa política, todo terminó entre insultos, empujones y trompadas. Un bochorno.

La denuncia inicial fue realizada por un grupo de estudiantes representantes de los Universitarios Por La Libertad (UPL), quienes dijeron que fueron amedrentados y echados por un agrupaciones de izquierda cuando pretendían instalar mesas políticas dentro del edificio del ex Batallón de Infantería de Marina N° 3.

La denuncia fue acompañada con varios videos donde se ve los insultos, gritos y empujones de un nutrido grupo vinculados al kirchnerismo y la izquierda que sacan a trompadas a quienes pretendían instalarse en los pasillos de la facultad. Un puñado de estudiantes libertarios.

El bochornoso enfrentamiento a golpes, uno más dentro de las facultades, refleja la creciente tensión política y social dentro de las universidades públicas.

Tras los incidentes, los estudiantes enrolados en UPL fueron desalojados del lugar y debieron marcharse con más de un golpe a cuestas. "La agrupación fue echada de la Facultad", indicaron miembros de la agrupación en diálogo con el sitio 0221.

En ese sentido, se quejaron por el maltrato y explicaron: "Somos estudiantes que queremos militar en paz, no molestamos a nadie y no queremos que nadie nos moleste. Es básico para la democracia".

En tanto, la agrupación de izquierda Tesis XI no se hizo cargo de las acusaciones y denunciaron que fueron los libertarios los que agredieron a estudiantes de otras organizaciones. “Así le pegaban a compañeros y compañeras”, subieron un video en las redes.

“Decimos bien claro que los libertarios que des-financian la universidad, niegan la cifra de los 30.000 detenidos desaparecidos, que quieren modificar la Ley de Salud Mental para que vuelvan los manicomios y defienden un gobierno profundamente misógino no son bienvenidos en la Facultad de Psicología y que ante la violencia no nos vamos a quedar callados”, expresaron en su descargo por las redes.

En las redes, el diputado libertario Sebastián pareja repudió el salvaje acto en la UNLP y resaltó que "la libertad y la democracia son irrenunciables".

"No vamos a dejarnos intimidar por quienes usan la universidad para agredir, perseguir y actuar con intolerancia contra quienes piensan distinto. Ariana y todos los militantes de UPL, no bajen los brazos. El tiempo y los votantes nos van a dar la razón", escribió Pareja y reposteó una publicación de Ariana Medina, una de las jóvenes agredida.

La libertad y la democracia son irrenunciables. No vamos a dejarnos intimidar por quienes usan la universidad para agredir, perseguir y actuar con intolerancia contra quienes piensan distinto. Ariana y todos los militantes de UPL, no bajen los brazos. El tiempo y los votantes nos… https://t.co/8PqeEz7GUY

Fuente: Clarín