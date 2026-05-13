Madariaga fue distinguida en Rosario con el premio “Ciudad del Conocimiento” de RIL Argentina

MADARIAGA





General Madariaga tuvo una destacada participación en la edición 2026 de “La Noche de los Intendentes”, el encuentro nacional que reúne a jefes comunales, funcionarios y referentes de gestión de todo el país y que este año se desarrolla en Rosario con la presencia de más de 300 intendentes.





En el marco de la apertura oficial del evento, la ciudad recibió el premio “Ciudad del Conocimiento” otorgado por RIL Argentina, una distinción que reconoce iniciativas vinculadas a la innovación, la planificación y el desarrollo de políticas públicas locales.





El intendente Carlos Esteban Santoro participó de la ceremonia realizada en el Teatro El Círculo y agradeció especialmente al equipo municipal que trabajó durante dos años para alcanzar el reconocimiento.





“Este logro es el resultado de mucho trabajo y compromiso”, expresó el jefe comunal al destacar la labor realizada por Mara Simiele, Santiago Santoro, Cita Torres Carbonell, Karina Uribe, Natalia Montenegro, Javier, Gastón Montenegro y Javier Volpatti, quienes formaron parte del proyecto distinguido.





“La Noche de los Intendentes” es organizada por RIL Argentina y se consolidó como uno de los principales espacios de intercambio de experiencias de gestión municipal del país. La actividad reúne a intendentes de diferentes provincias y espacios políticos junto a gobernadores, ministros, legisladores, empresarios y representantes de organizaciones civiles.





La programación comenzó este miércoles con la entrega de los Premios RIL en el Teatro El Círculo, donde se reconocieron proyectos y equipos municipales por mejoras en administración pública, innovación y prestación de servicios.





Posteriormente, el evento continuó en el Salón Metropolitano de Rosario con una cena central que convocó a referentes institucionales y representantes del sector privado vinculados al desarrollo urbano y local.





Desde la organización remarcaron que el objetivo es fortalecer el intercambio de herramientas entre ciudades argentinas y promover experiencias exitosas que puedan replicarse en otros municipios.





El embajador de RIL Argentina, Bautista Pino, sostuvo que el crecimiento del espacio refleja una mayor profesionalización de los gobiernos locales. “Buscamos que se contagie el espíritu de innovación entre las ciudades y mostrar que hay municipios que están transformando la vida cotidiana de sus vecinos”, afirmó.





Las actividades continuarán este jueves con el denominado “Día de las Ciudades”, una agenda de recorridas organizadas por la Municipalidad de Rosario para mostrar distintos proyectos urbanos y políticas públicas implementadas en la ciudad, vinculadas a urbanización, seguridad, niñez y recuperación de espacios públicos.





La participación de Madariaga y la obtención del premio posicionan al distrito dentro de una red nacional de municipios que trabajan sobre modelos de gestión moderna, innovación y desarrollo local.