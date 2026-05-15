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MADARIAGA: Descargó una oficina virtual trucha de Camuzzi y lograron sacar un préstamo bancario

Redacción CNM mayo 15, 2026

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Una ciudadana sufrió una estafa de más de 240 mil pesos tras descargar la aplicación de la oficina virtual de la empresa de gas Camuzzi y ser contactada por un falso operario. El delincuente la guio mediante engaños a través de WhatsApp para que ingresara a su cuenta de Banco Provincia mientras mantenían una comunicación telefónica.


Durante la llamada, los estafadores solicitaron un préstamo preaprobado a nombre de la víctima por un monto de 244.000 pesos. Inmediatamente después, el dinero desapareció de la cuenta al ser transferido de manera electrónica y sin su consentimiento hacia el CBU de un tercero.


La damnificada constató la maniobra delictiva al revisar el resumen de movimientos de su sucursal bancaria virtual y procedió a radicar la denuncia penal por el fraude informático. Las autoridades correspondientes comenzaron el análisis de las capturas de pantalla y los datos bancarios para intentar rastrear los fondos robados.


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