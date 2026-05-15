MADARIAGA: Descargó una oficina virtual trucha de Camuzzi y lograron sacar un préstamo bancario

MADARIAGA





Una ciudadana sufrió una estafa de más de 240 mil pesos tras descargar la aplicación de la oficina virtual de la empresa de gas Camuzzi y ser contactada por un falso operario. El delincuente la guio mediante engaños a través de WhatsApp para que ingresara a su cuenta de Banco Provincia mientras mantenían una comunicación telefónica.





Durante la llamada, los estafadores solicitaron un préstamo preaprobado a nombre de la víctima por un monto de 244.000 pesos. Inmediatamente después, el dinero desapareció de la cuenta al ser transferido de manera electrónica y sin su consentimiento hacia el CBU de un tercero.





La damnificada constató la maniobra delictiva al revisar el resumen de movimientos de su sucursal bancaria virtual y procedió a radicar la denuncia penal por el fraude informático. Las autoridades correspondientes comenzaron el análisis de las capturas de pantalla y los datos bancarios para intentar rastrear los fondos robados.