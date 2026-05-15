Jorge Macri se refirió al operativo “Tormenta negra”: “No sacamos a patadas a nadie”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , se refirió este jueves al operativo especial de control en las villas porteñas denominado “ Tormenta negra ” y aseguró: “Nostros no sacamos a patadas a nadie”. “Es la primera vez que hacemos un megaoperativo en las quince principales villas de la Ciudad, todas juntas y al mismo tiempo”, remarcó en sus declaraciones en el programa +Verdad, en LN+ y añadió: “Tiene que haber orden y no se puede construir en cualquier lado ”.

Durante la tarde de este jueves, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo especial de saturación en los principales asentamientos en territorio porteño. Más de 1500 uniformados formaron parte del procedimiento, de acuerdo con la información oficial. Además, hubo al menos 20 detenidos .

El Ministerio de Seguridad porteño designó al operativo como “ Tormenta negra ” y se desplegó en las villas 31, 1-11-14, 21-24, Zavaleta, Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, la Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrio 15, INTA-Bermejo, Padre Múgica, Cildañez y Barrio Mitre.

“Acá la discusión es: ¿es razonable que yo regale la vivienda? Porque yo creo que no", planteó Macri. Luego, volvió a insistir con la construcción de las mismas y dijo: “Si no se puede construir sin permiso en Palermo, ¿por qué vas a poder hacerlo en la Villa 31, en la 15 o en La Fraga? ¿Acaso no hay normas? Yo creo que sí“.

Sobre el aspecto jurídico del conflicto, el alcalde porteño reflexionó: “ Las leyes nos permiten convivir en sociedad. Desde que no hay monarquías existen constituciones que son el contrato social que nos ayudan a convivir”.

Consultado sobre los límites y alcances de su gestión respecto al desarrollo de infraestructura, Macri mencionó: “Sin dudas que urbanizar es bueno: que el Estado pueda entrar a un barrio es bueno “. En palabras del jefe de Gobierno, ”Algunos dicen ‘a esas casas se las regalaron’. Pero no es cierto: les estamos cobrando $5000 por mes “.

“Si vos entrás a algunos sitios de internet, los dueños las alquilan por $700.000, entonces eso es injusto . Eso no es orden. Es desorden”, apuntó Macri. Al momento de analizar la situación en la Villa 31, el alcalde explicó: “Si hubiéramos podido urbanizar todo el barrio no hubiera crecido tanto y hoy tendríamos una mejor situación”.

En consonancia, reconoció que esa situación fue un error de su partido. “Lo de la Villa 31 lo hicimos nosotros, desde Pro , pero nuestra política no funcionó, y hoy lo tenemos que mejorar”. “Vos regalaste viviendas, la villa siguió creciendo, se te instala el mal adentro y el afuera no convive bien con ese barrio: entonces no funcionó ”, mencionó.

Por su parte, Macri expuso los proyectos del gobierno porteño: “Para mejorar esto hay que hacerlo a partir de un criterio básico: el Estado tiene que estar presente en toda la Ciudad . No hay zonas liberadas donde si vos querés entrás con un camión de materiales y le tapás la ventana a tu vecino porque decidiste hacer una habitación nueva. Bueno, eso es lo que pasa en las villas “.

“En la Ciudad no se puede construir más. Si vemos construcciones las demolemos y cerramos los corralones y metaleras, donde además se venden muchas cosas robadas. Nosotros tenemos que cuidar a todos los porteños”, marcó el mandatario.

Un muro de control para proteger a los porteños de lo peor del conurbano. Ley y orden. pic.twitter.com/BYsHjzIwzn

Por otro lado, Macri también se refirió a la seguridad. “En la Ciudad, desde el año pasado hasta hoy, el delito bajó entre un 15 y un 20%" . Finalmente, señaló los elementos que hicieron posible esa merma. “Esta baja sostenida la logramos porque terminamos con las casas usurpadas y porque pusimos un muro de acceso y control a la Ciudad”, cerró Macri.

Fuente: La Nación