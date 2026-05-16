MADARIAGA: Denunciaron el hurto de una bicicleta del acceso a una vivienda céntrica

MADARIAGA





Un vecino denunció el hurto de una bicicleta mountain bike que había quedado estacionada en el frente de una vivienda ubicada sobre calle Moreno al 1700.





Según consta en la denuncia radicada ante las autoridades, el rodado es una bicicleta marca Nordic, rodado 29, de color negro con detalles y letras blancas. La bicicleta pertenecía al hermano de la denunciante, quien la había dejado apoyada en el exterior del domicilio mientras realizaba una mudanza.





De acuerdo al relato, el hombre regresó a la propiedad alrededor de las 21.20 y, tras dejar la bicicleta en el frente de la casa, se retiró minutos después hacia otro sector de la ciudad, olvidando el rodado en el lugar. Más tarde, un amigo fue hasta la vivienda para verificar si la bicicleta continuaba allí y constató que ya no estaba.





El valor de la bicicleta fue estimado en unos 290 mil pesos y, según manifestó, cuentan con documentación del rodado a nombre del propietario.





La investigación quedó a cargo de las autoridades policiales para intentar determinar lo sucedido y dar con el paradero de la bicicleta.