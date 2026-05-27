MADARIAGA: Compró figuritas del Mundial por Instagram, transfirió $156 mil y terminó estafado

MADARIAGA





Un hombre denunció haber sido víctima de una presunta estafa luego de intentar comprar paquetes de figuritas del Mundial a través de una publicación en Instagram.

Según consta en la denuncia, el hecho comenzó el pasado 23 de mayo cerca de las 13 horas, cuando observó una publicidad en la red social correspondiente a un perfil denominado “Smart Apple Palermo”, donde se ofrecían paquetes de figuritas por un valor de $156.000.

Tras comunicarse con el supuesto vendedor mediante WhatsApp, recibió una ubicación comercial y avanzó con la operación. Minutos después realizó una transferencia por Mercado Pago al alias y cuenta indicados por el comerciante.

Dos días más tarde, al no recibir novedades sobre el envío, volvió a contactarse para consultar por el despacho del pedido. Desde el otro lado le respondieron que le enviarían el código de seguimiento al día siguiente.

Sin embargo, al intentar retomar la conversación horas después, descubrió que había sido bloqueado de WhatsApp y que la cuenta de Instagram donde había realizado la compra ya no existía.

La víctima informó además que nunca recibió las figuritas y que no conocía previamente a la persona a la que le transfirió el dinero. La causa quedó ahora bajo investigación judicial para intentar determinar la identidad de los responsables de la maniobra.