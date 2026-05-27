A horas de su cita a declarar en el caso Cuadernos, Miriam Quiroga presentó certificados médicos para que la eximan de presentarse

Con la firma de un médico de Río Gallegos, especialista en medicina interna osteología, osteoporosis, Miriam Quiroga -ex secretaria de Néstor Kirchner- presentó ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) un certificado médico para aducir su imposibilidad de presentarse a declarar como testigo en el juicio por el caso Cuadernos. El TOF 7 ya había informado este miércoles que no se la incluyó en el listado de testigo para la audiencia del jueves.

Luego de que su paradero se desconociera durante casi un mes, Quiroga lo había anticipado durante el fin de semana: no se encontraba bien de salud y en consecuencia no se iba a presentar en Comodoro Py para comparecer como testigo en el debate oral y público del caso que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner. La ex mandataria está señalada como jefa de una asociación ilícita que se dedicó al a recaudación de sobornos.

Fuentes judiciales señalaron a Clarín que ingresó un certificado médico con la firma de un médico de Río Gallegos, donde se hace referencia a un cuadro de hipertensión y estrés intenso , lo que la imposibilitaría de subir al estrado.

Más específicamente, el certificado médico consigna que Miriam Quiroga, en el día de la fecha (27 de mayo) por presentar un cuadro compatible con HTA, Dilatación de aorta ascendente, indicándosele tratamiento médico y reposo por el término de 3 días".

El documento que lleva la firma de un reconocido médico santacruceño, se expidió para ser presentado donde sea requerido.

"El fin de semana tuvo dos crisis de hipertensión y se la tuvo que medicar con una dosis por arriba de lo que ya tiene recetado habitualmente", explicaron a Clarín fuentes allegadas a Quiroga.

Asimismo, según pudo conocer este medio, la ex secretaria de Néstor Kirchner que recibe tratamiento médico con el mismo profesional hace poco más de seis meses, se encuentra en seguimiento por "aneurisma de aorta ascendente", motivo por el cual se sugirió "evitar estrés que pueda hipertensar y complicar su aneurisma de aorta".

En otras palabras, señalaron fuentes cercanas a la atención médica de Quiroga, "no se encuentra bien emocionalmente, si ella se expone a una situación que pueda generarle estrés, tensión, ante preguntas que la alteren, su situación podría empeorar". La misma persona reiteró: "La situación emocional es delicada".

Ante este planteo, los integrantes del TOF 7, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, confeccionaron un informe donde se dio cuenta de que Emiliano Pinto, el hijo de Quiroga, aportó en sede judicial todos los certificados médicos que consignan que no se encuentra en condiciones de declarar.

Se trata de un informe actuarial en el cual, únicamente, se relata lo ocurrido, sin mayores precisiones respecto a cómo continuará la situación de la ex secretaria de Kirchner en el marco del juicio por el caso Cuadernos.

La ex secretaria de Néstor Kirchner, es una testigo solicitada por la fiscal general, Fabiana León. Aún no se resolvió si el Tribunal la eximirá de declarar en el marco del juicio.

Este martes durante su declaración testimonial, Hilda Horowitz, ex pareja de Oscar Centeno, hizo referencia a su vínculo con Miriam Quiroga.

Sentada en el estrado, la testigo contó ante los jueces que, años atrás, al descubrir cuadernos, anotadores y documentos sobre la compra de propiedades y flota de remises de su marido en un armario en la casa de Olivos, decidió entregárselos físicamente a Miriam Quiroga.

Según la versión de Horovitz dada en el estrado, Quiroga habría sido el nexo que posteriormente le dio esos papeles al exfuncionario Roberto Baratta para que los destruyera. Cuando se le preguntó en base a qué pruebas sostiene esa acusación, dijo que lo vio en mensajes publicados del celular del ex funcionario.

Quiroga estaba citada formalmente por el TOF 7 para brindar testimonio en el juicio oral a fines de mayo de 2026. Tras varias semanas en las que la Justicia no lograba localizarla ni recibía respuesta a las notificaciones oficiales, Quiroga reapareció públicamente y se puso a disposición, pero adelantó que no comparecerá a las audiencias por prescripción médica.

A través de su hijo y de sus propias declaraciones a la prensa, notificó al tribunal que padece "problemas de salud muy importantes, cardiológicos y un cuadro severo de estrés" que le impiden afrontar el clima de hostilidad de las audiencias, quedando a la espera de que los jueces reprogramen o definan cómo receptar su testimonio.

Cuando declaró ante el fiscal Carlos Stornelli en los inicios de la causa, Quiroga validó y aportó detalles sobre el presunto engranaje de recaudación ilegal. Se refirió en aquella declaración testimonial a los “cuadernos personales de Néstor Kirchner: Afirmó haber tomado conocimiento de que el propio expresidente llevaba manuscritos donde "anotaba los nombres de quienes le debían" dinero.

En otro tramo de aquella declaración testimonial, Quiroga había relatado que el exsecretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, fue quien le detalló que en esas libretas se “registraban los saldos de los sobornos que debían los empresarios beneficiados con contratos públicos”.

Su relato dio cuenta de presuntos movimientos de bolsos. Dijo ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli que vio el ingreso de bolsos a las oficinas gubernamentales. Se habló en ese relató de José María Olazagasti (hombre de confianza de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación), a quien describió “llevando bolsos en reiteradas oportunidades”.

Miriam Quiroga, tal cual lo había contado en el programa de televisión PPT con Jorge Lanata, ratificó el episodio en el que Daniel Muñoz salió del despacho presidencial con un bolso, se lo mostró y le preguntó de forma irónica si quería saber cuánto pesaba o qué había adentro.

En su declaración, dio otros detalles. Aseguró haber escuchado en una ocasión a Néstor Kirchner pedir la instalación de una puerta blindada destinada a la supuesta bóveda de la residencia familiar en El Calafate.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín