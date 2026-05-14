Los psicólogos coinciden: hay personas que prefieren no tener amigos y no es un problema

Durante años, la idea de que una persona sin amigos tiene algún problema emocional o social estuvo muy instalada. Sin embargo, desde la psicología aseguran que no tener amistades no siempre es algo negativo , ni tampoco una señal automática de aislamiento o sufrimiento.

Los especialistas remarcan que cada persona vive los vínculos de manera diferente. Mientras algunos necesitan encuentros constantes y grupos amplios para sentirse bien, otros disfrutan más de la soledad , la autonomía y los espacios de introspección.

Por eso, los psicólogos sostienen que la ausencia de amigos no debe analizarse únicamente por la cantidad de vínculos , sino por cómo esa situación es experimentada por cada individuo.

Según los expertos, existen muchas razones por las cuales alguien puede mantener círculos sociales muy reducidos o directamente no tener amistades cercanas.

En algunos casos, aparece una personalidad más introvertida o una fuerte valoración de la independencia . En otros, simplemente se priorizan actividades individuales o vínculos familiares y de pareja por encima de la vida social tradicional.

También hay personas que prefieren relaciones muy selectivas , donde importa más la profundidad del vínculo que la cantidad de contactos.

Desde la psicología aclaran que si esa situación no genera angustia, tristeza ni sensación de vacío, no representa necesariamente un problema de salud mental .

Expertos de la Mayo Clinic explican que las relaciones sociales suelen tener efectos positivos sobre el bienestar emocional y físico.

Distintos estudios muestran que los vínculos cercanos pueden:

Sin embargo, los especialistas remarcan que eso no significa que todas las personas necesiten la misma cantidad de relaciones para sentirse plenas.

El punto central, según los psicólogos, aparece cuando la ausencia de vínculos no es una elección, sino algo que se vive con sufrimiento.

En esos casos pueden aparecer señales como:

La psicología hace una diferencia importante entre estar solo y sentirse solo . Una persona puede pasar mucho tiempo en soledad y sentirse completamente satisfecha, mientras otra puede estar rodeada de gente y experimentar vacío emocional.

Diversas investigaciones encontraron que la soledad prolongada y no elegida puede afectar tanto la salud mental como física.

Entre las consecuencias más estudiadas aparecen:

Por eso, los especialistas recomiendan prestar atención no tanto a la cantidad de amigos, sino al nivel de bienestar emocional de cada persona.

En los últimos años, investigadores del Weizmann Institute of Science realizaron un estudio que encontró una conexión inesperada entre el olfato y la construcción de amistades.

Según los científicos, las personas con olores corporales similares tienden a generar vínculos espontáneos con mayor rapidez y facilidad .

La investigación sugiere que el cerebro detecta ciertas similitudes químicas que podrían influir inconscientemente en la empatía y la conexión social .

Los especialistas coinciden en que el verdadero indicador no es cuántos amigos tiene alguien, sino si cuenta con vínculos que le aporten bienestar, contención o compañía cuando lo necesita.

Por eso, desde la psicología remarcan que no tener amigos no convierte automáticamente a una persona en alguien infeliz, antisocial o emocionalmente inestable . Todo depende de cómo vive esa realidad y de si esa forma de relacionarse le permite sentirse en equilibrio consigo mismo.

Fuente: TN