De plástico, aluminio o acero inoxidable: cuál es el mejor material para un termo de agua

El termo es uno de los objetos más usados en la vida cotidiana, especialmente entre quienes toman mate, café o té durante el día. Sin embargo, muchas personas eligen uno solo por el diseño o el precio y no prestan atención al material, un detalle que puede cambiar por completo la experiencia de uso.

Actualmente, los termos más comunes están fabricados en plástico, aluminio o acero inoxidable . Aunque todos cumplen la misma función, existen diferencias importantes en la conservación del calor, la resistencia, el peso y hasta en el sabor del agua.

Entre las opciones más populares, el acero inoxidable es el material más recomendado por especialistas y fabricantes debido a su combinación de resistencia, higiene y capacidad térmica.

La mayoría de los modelos premium utilizan doble pared de acero inoxidable con aislamiento al vacío , una tecnología que permite mantener el agua caliente durante muchas más horas sin alterar el sabor.

Además, este tipo de termos suele soportar mejor el uso diario, los golpes y el paso del tiempo.

Los termos de acero inoxidable se volvieron los más elegidos por varias razones:

Por eso, son la opción preferida para quienes usan el termo todos los días o pasan muchas horas fuera de casa.

A pesar de sus ventajas, también tienen algunos puntos menos favorables:

Los termos de plástico siguen siendo muy populares por su bajo precio y comodidad para transportar.

Por eso, suelen recomendarse para viajes cortos o usos poco frecuentes.

Durante años, el aluminio fue uno de los materiales más utilizados en termos por su bajo peso y su precio intermedio.

Aunque todavía siguen presentes en muchas casas, fueron perdiendo terreno frente a los modelos de acero inoxidable.

Más allá del material, hay otros factores importantes que pueden influir en la experiencia de uso:

Elegir bien el material puede hacer que el agua conserve mejor la temperatura , evitar sabores extraños y extender la vida útil del termo durante años.

Fuente: TN