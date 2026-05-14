La principal hipótesis detrás del brutal ataque del perro que mató a una nena de 4 años en Córdoba

Los vecinos de Valle de Punilla de Córdoba no salen de la conmoción por la muerte de una nena de 4 años que fue atacada salvajemente por un perro. La menor fue atendida por un servicio de emergencias, pero pese al trabajo de los médicos, no lograron salvarla .

El dramático episodio ocurrió este miércoles cerca de las 12, frente al cementerio local de Cosquín. Según indicaron medios locales, la nena había salido sola de su casa cuando se cruzó con el animal.

La hipótesis principal apunta a que el perro, que sería callejero, estaba comiendo en el momento en el que la menor se le acercó , por lo que reaccionó de esa manera.

Roberto, empleado del cementerio, dijo que es la primera vez que el animal se comporta de forma violenta: “El perro no es peligroso ni salvaje, siempre anda suelto y no había atacado a nadie antes. Pero para mí la nena le invadió su lugar y reaccionó así con ella” .

El hombre, que fue testigo del ataque, dio detalles de lo sucedido: “La nena entró al descampado de la marmolería, donde suele estar el perro, y ahí la atacó” . Fue en ese momento que el animal la sorprendió: cuando quiso ponerse a resguardo, la empezó a morder y le provocó graves heridas en la zona del cuello.

“El perro estaba ensañadísimo. No nos dejaba entrar. Fui con un palo y una botella de agua para correrlo, cuando nos acercamos entre cuatro retrocedió. Lo primero que vi fue un charco enorme de sangre. No la toqué, pero quise ver si tenía signos vitales y no respiraba", describió.

Ante esa situación, dio aviso rápidamente al servicio de emergencias, a la Policía, a la Guardia Local y a Bomberos para que asista a la nena: “Le hicieron RCP, pero ya estaba muerta” .

Tras el episodio, la Justicia abrió una investigación para determinar cómo se desató el ataque . Por el momento, no trascendió si el perro tenía dueño o si era de la familia de la víctima.

La investigación recayó en la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen , quien se encuentra trabajando en el lugar para esclarecer las circunstancias del hecho.

Fuente: TN