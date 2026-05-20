Los entrenadores coinciden: “Salir a caminar 5 días a la semana 1 hora son 78.000 calorías al año”

Aunque muchas personas creen que caminar no genera grandes efectos sobre el organismo, la realidad es distinta: los entrenadores coinciden en que es uno de los hábitos más simples y efectivos para aumentar el gasto calórico.

En diálogo con el podcast ADH , el entrenador Héctor Fernández Leiro explicó que sumar paseos frecuentes, incluso a un ritmo lento, puede tener efectos importantes sobre la salud .

“Salir a caminar todos los días quema entre 300 y 350 calorías de gasto. Ni trotar ni caminar rápido, sino paseo de abuelo . Salir a caminar cinco días de la semana, de lunes a viernes, se traduce como 78.000 calorías al año" , señaló el especialista.

En esa misma línea, distintos expertos resaltan los beneficios de las caminatas. Desde la Mayo Clinic afirmaron que caminar con mayor frecuencia, distancia o velocidad aumenta los beneficios.

Además del gasto calórico, caminar de forma regular tiene otras ventajas que explican por qué tantos entrenadores lo recomiendan como hábito diario:

Sin embargo, no se trata de una ciencia exacta. El peso corporal , la edad , el ritmo de la caminata y la constancia afectan de manera directa los beneficios de las caminatas.

Aunque otras actividades físicas pueden ofrecer beneficios más visibles en el corto plazo, caminar es un ejercicio sencillo , fácil de sostener y capaz de impactar de manera positiva en la salud cuando se mantiene en el tiempo.

Fuente: TN