Pocos lo saben: qué significa el borde dentado que tienen las cintas métricas en la punta y por qué está ahí

Si alguna vez miraste una cinta métrica con atención, seguro notaste que el gancho metálico de la punta no es liso, sino que tiene un borde con pequeños dientes o ranuras . La mayoría de la gente los ignora, pero tienen una función muy concreta , sobre todo en el mundo de la construcción y la carpintería.

El sentido de estos “dientes” es optimizar el trabajo cuando no se tienen otras herramientas a mano . Ya que si no tenés un lápiz, una tiza o un marcador cerca, esa pequeña sierra metálica te permite raspar el material. Por eso, los dientes marcan el lugar exacto al hacer una pequeña línea sobre la madera o la pintura para que quede perfectamente registrado el punto medido.

En la práctica, esto significa que la persona no tiene que andar buscando un lápiz ni perdiendo tiempo: la cinta ya le permite marcar dónde va cada corte. Es una ayuda que acelera el trabajo y reduce errores.

Estas marcas son comunes en cintas diseñadas para uso profesional, aunque vienen en casi todos los modelos estándar. En casas donde solo se usa para mediciones rápidas, mucha gente ve el borde con dientes y no tiene idea para qué está.

Además, para las tareas domésticas de todos los días, colgar un cuadro, medir una repisa o calcular una cortina, los dientes no aportan demasiado. Su verdadero valor aparece cuando hay que trabajar en solitario o en altura y se necesita fijar una marca de forma inmediata sin soltar la herramienta. En esos casos, el borde con dientes ahorra tiempo y evita errores, porque la capacidad de marcado ya viene “integrada” en la cinta.

Aunque parezca una herramienta simple, uno de los fallos más frecuentes al usar una cinta métrica es no mantenerla completamente recta o tensada durante la medición. Cuando la cinta se curva, se inclina o queda floja, el resultado puede variar varios milímetros, algo suficiente para arruinar cortes, instalaciones o encastres precisos.

Por eso, los especialistas recomiendan apoyar siempre la cinta sobre una superficie firme, verificar que el gancho esté bien sujeto y repetir la medición al menos dos veces antes de cortar o perforar. Este pequeño hábito reduce errores y mejora notablemente la precisión del trabajo.

Fuente: TN