Rescataron a una mujer que era víctima de violencia de género y vivía en cautiverio: detuvieron a su pareja

Un hombre de 55 años fue detenido en las últimas horas, acusado de someter a su pareja a una situación extrema de violencia de género en un paraje rural cercano a Characato, en el departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba.

Según los primeros datos, el acusado habría mantenido a la mujer aislada y sometida, durante un tiempo prolongado, en una zona de difícil acceso.

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de un familiar de la víctima. Tras dar la alerta, se activó el operativo policial y judicial en el paraje Canteras de Iguazú . Hasta allí llegaron funcionarios judiciales y efectivos de la Patrulla Rural de la Policía, a pesar de la dificultad que representaba el lugar.

Tras la intervención, la mujer fue rescatada y puesta a resguardo. Desde la fiscalía informaron que actualmente está contenida y acompañada por su familia, detalló ElDocetv .

El hombre quedó imputado como supuesto autor de abuso sexual con acceso carnal continuado y privación ilegítima de la libertad agravada .

La investigación está a cargo de la fiscal Sabrina Luciana Ardiles , titular de la fiscalía de instrucción multifuero de Cruz del Eje. La funcionaria deberá examinar un contexto de violencia física, psicológica y de control coercitivo, además de otras conductas que forman parte del expediente.

El detenido permanece a disposición de la Justicia, mientras avanza la causa para reconstruir el alcance de los hechos y determinar durante cuánto tiempo se extendió la situación de violencia.

Fuente: TN