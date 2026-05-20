VILLA GESELL - PINAMAR: Cayeron los acusados por los robos de motos que se hicieron virales en las redes

ZONALES

La DDI Villa Gesell realizó durante la madrugada de este miércoles una serie de allanamientos simultáneos que terminaron con cuatro personas detenidas en el marco de una investigación por distintos robos de motos ocurridos en las últimas semanas en Villa Gesell y Pinamar, hechos que habían generado fuerte repercusión en redes sociales tras la difusión de videos y registros de cámaras de seguridad.





La causa es llevada adelante por la UFID N° 7 de Villa Gesell, a cargo del fiscal Sergio García, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores, encabezado por el juez Leopoldo Mancinelli.





Según se informó, la investigación comenzó a partir de varias denuncias radicadas entre el 4 y el 12 de mayo por la sustracción de motovehículos en distintos puntos de la región. Muchos de esos episodios fueron captados por cámaras de seguridad y rápidamente viralizados por vecinos a través de redes sociales.





A partir de tareas de inteligencia, análisis de imágenes, testimonios y seguimiento de movimientos en redes, el Grupo Operativo de la SubDDI Villa Gesell logró identificar a los presuntos autores, colaboradores y los lugares donde ocultaban algunos de los rodados robados.





Con esos elementos, la Justicia otorgó ocho órdenes de allanamiento y cuatro órdenes de detención que comenzaron a ejecutarse cerca de las 3:30 de la madrugada con apoyo de personal de la Policía de Seguridad Villa Gesell, Infantería, Caballería, GAD y otras dependencias de la DDI Dolores.





Como resultado de los operativos fueron detenidos dos jóvenes de 19 y 20 años, otro joven de 19 y una mujer de 44 años, señalada como una de las personas que habría facilitado un domicilio utilizado para esconder motocicletas sustraídas.





Durante los procedimientos también se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa. No obstante, varios de los allanamientos tuvieron resultado negativo y la investigación continúa para intentar recuperar más motos robadas y concretar nuevas detenciones.





Además, los investigadores avanzan sobre una posible conexión con una red vinculada a Mar del Plata, donde algunas de las motocicletas sustraídas podrían haber sido intercambiadas por drogas.





Desde la fiscalía avalaron todo lo actuado y dispusieron las diligencias judiciales correspondientes.