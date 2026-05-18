“¡Lo está prendiendo fuego!”: lo despidieron y le incendió la camioneta al dueño de la carnicería donde trabajaba

"¡Sí, sí! ¡Lo está prendiendo fuego! ¡Lo está prendiendo fuego!" , exclamó una mujer mientras un hombre, recién despedido de su trabajo, incendiaba la camioneta del dueño de la carnicería donde hasta hace instantes trabajaba.

Ocurrió en Castelar , el pasado viernes sobre la calle Bartolomé Mitre al 2400 y el agresor huyó en bicicleta ante la sorpresa e indignación de quienes registraban el episodio desde algunos metros.

Las imágenes, dadas a conocer por el sitio Primer Plano, muestran a un hombre en bicicleta, que frena al lado de una camioneta utilitaria color gris y le arroja algo adentro que inicia el incendio. "¡Sí, sí! ¡Lo está prendiendo fuego! ¡Lo está prendiendo fuego!", dice mientras tanto una señora que registra lo ocurrido.

Instantes después, cargando también una bolsa blanca, el agresor, cubierto por un buzo azul con capucha, que le tapa la cabeza y parte del rostro, se retira pedaleando sin aparente apuro. Detrás suyo , las llamas comienzan a destruir el vehículo .

Según lo reportado por la prensa del lugar, vecinos contaron que el agresor fue despedido por “reiterados incumplimientos”.

“El dueño de la carnicería se cansó de que vaya a trabajar en malas condiciones y muchas veces falte , por eso lo echó. Entonces el hombre fue para desquitarse e hizo lo que hizo. Quedó filmado, todo el mundo lo reconoció”, contó un comerciante del lugar a Primer Plano.

Vecinos que presenciaron la reacción del ex empleado de la carnicería dieron aviso, en medio de la tensa situación, a las autoridades, mientras otros intentaron apagar el fuego con baldes llenos de agua. El vehículo, indicaron fuentes del caso, quedó severamente dañado.

Personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio se hizo presente en el lugar y no acudieron los bomberos, pese a que los vecinos llamaron al 911 informando de lo ocurrido, indicó el mismo sitio. "Ya llamamos al 911", dice uno de los testigos durante otro segmento del video.

"Un chaboncito en bicicleta rompió el vidrió y lo prendió", siguió el relato del mismo hombre.

Según trascendió, Franco, dueño de la carnicería atacada, se encontraba “indignado” por lo ocurrido. Mientras tanto, la grabación realizada por un vecino se convirtió en una de las principales pruebas de la investigación, ya que muestra toda la secuencia desde la llegada del atacante hasta su huida.

Fuente: Clarín