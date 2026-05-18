A qué hora son los Martín Fierro 2026: hora, TV y streaming

La entrega del premio Martín Fierro 2026 entró en la cuenta regresiva. Dicha ceremonia tendrá lugar este lunes 18 de mayo a partir de las 19 y contará con la clásica transmisión de la alfombra roja, donde desfilarán distintas celebridades del mundo del espectáculo.

La premiación, que se realizará en el Hotel Hilton y será conducida por Santiago del Moro , reconocerá a los ganadores de cada una de las 35 categorías en la que se divide la gala.

Los Martín Fierro 2026 se llevan a cabo este lunes 18 de mayo en el Hotel Hilton, con la previa de la ceremonia desde las 19 horas, y con la premiación a partir de las 21 horas .

Como ya es costumbre, la clásica alfombra roja recibe a los invitados y ternados con breves entrevistas y todos los looks en la llegada al Hotel Hilton.

La entrega de los Martín Fierro se puede ver en vivo por televisión en Telefe este lunes 18 de mayo a las 21 horas . A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

A su vez, también se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.

Desde las 17.30, el stream de Telefe contará con la previa de los Martín Fierro 2026 . Para la entrega de estos premios, cuatro influencers estarán a cargo de todos los detalles de la transmisión.

Lean Saifir, Diego Poggi, Lucía “La Tora” Villar y Grego Rosello estarán en las inmediaciones del Hotel Hilton en lo que será un evento multitudinario que reúne a celebridades de diferentes ámbitos.

A continuación figuran todas las categorías que se premiarán y los ternados en cada una:

Fuente: La Nación