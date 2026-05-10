LLA enfrenta fugas en las provincias, con críticas al centralismo y al alejamiento de la identidad original

Mientras La Libertad Avanza (LLA) busca sortear las repercusiones del caso Adorni a nivel nacional, en las provincias persisten las demandas por una mayor atención a las agendas locales y los reclamos por lo que consideran un distanciamiento de los valores originales del espacio.

Desde hace meses, el partido de Javier Milei viene atravesando una fuga de dirigentes “por goteo” , con concejales, legisladores y autoridades partidarias que ahora abrazan proyectos políticos alternativos. La conductora nacional del partido oficialista es Karina Milei , la secretaria de la Presidencia.

Uno de los casos más recientes es el del concejal de Villa Gesell, Luis Vivas , quien, a mediados de abril, anunció su salida de LLA y fundó el monobloque Consolidación Argentina-Unidad Vecinal Gesellina (UVG) . Se trata de un espacio alineado detrás del pastor evangélico y comunicador Dante Gebel , que aún no confirmó su candidatura presidencial a pesar del operativo clamor que impulsan exlibertarios, sindicalistas y referentes del mundo del deporte.

Vivas sigue, así, los pasos de la concejal de Mar Chiquita Patricia Heltner , quien recientemente también anunció su adhesión a Consolidación Argentina. En LLA advierten que la mujer no abandonó el partido, sino que ya había sido desvinculada el año pasado por haber integrado las listas para diputados provinciales de Unión Liberal.

A través de sus redes sociales, Vivas explicó que su decisión de romper con el sello violeta responde a la necesidad de “fortalecer la representación de los vecinos de Villa Gesell” . “Cuando uno representa, no puede mirar para otro lado. Y cuando no hay lugar para decir lo que uno piensa o defender lo que muchos sienten, hay que dar un paso. Por eso hoy comienzo una nueva etapa”, argumentó el concejal.

El planteo de Vivas no es generalizable, pero tampoco la excepción. Es que en el terruño que gobierna Axel Kicillof, otros representantes locales han expresado reparos similares. “Pasamos a ser leones de circo, obligados a actuar como ellos quieren, cuando nuestra responsabilidad es representar a los vecinos y no limitarse únicamente a los intereses del Gobierno nacional” , afirmó Saúl Lucero , concejal de Azul, en declaraciones a la prensa local.

El dirigente de la séptima sección electoral llamó a “despegarse un poco” de la Casa Rosada y deslizó la posibilidad de escindirse del bloque libertario.

Ante la consulta de LA NACION , en la filial bonaerense de LLA que conduce Sebastián Pareja minimizaron el impacto de las declaraciones de Lucero y aseguraron que mantienen reuniones periódicas con sus dirigentes distritales que −subrayan− suman “alrededor de 400 concejales en toda la Provincia”.

Anticiparon, además, que trabajan en el armado de dos estructuras partidarias que funcionen como espacios de debate para iniciativas locales: el Foro Provincial de Concejales y la Red Provincial de Consejeros Escolares .

Los reclamos por una mayor atención a las necesidades locales también encuentra eco en referentes de otras provincias. Es el caso, por ejemplo, de Sofía Balmaceda , concejal de Puerto Leoni ( Misiones ), que el mes pasado anunció su salida del partido de Milei para sumarse al Frente Renovador de la Concordia.

Su pase −explicó− atiende al centralismo con el que procede el oficialismo nacional y la falta de propuestas para su distrito. “Se nota que muchas decisiones vienen de Buenos Aires y no hay una mirada de territorio ”, sostuvo. Según señaló, no encontró entre las autoridades del espacio buena recepción a sus propuestas, lo que la llevó a buscar un armado diferente.

El centralismo que denuncian algunos de sus dirigentes locales no es la única demanda que presiona al espacio que lideran los hermanos Milei. Algunos sectores también advierten por un alejamiento progresivo de los ideales originales del espacio. Otros aducen diferencias con las autoridades del sello violeta en sus distritos.

En Formosa, por ejemplo, este tipo de reclamos llevaron a la renuncia de Esteban López Tozzi a la presidencia partidaria . Según consignan medios locales , el referente provincial denunció vínculos entre un sector del espacio con el peronismo oficialista de Gildo Insfrán. “Si uno quiere ser gobierno en 2027 tiene que despegarse lo más que pueda del gildismo. No se puede pisar en los dos platos”, afirmó.

El año pasado, el diputado nacional por Formosa Gerardo González había abandonado LLA y conformado un bloque independiente en la Cámara baja − Coherencia − junto a otros exlibertarios como Marcela Pagano, Lourdes Arrieta (Mendoza) y Carlos D’Alessandro (San Luis). En aquel momento, el puntano había denunciado −luego de que su familia quedara al margen del armado de las listas en la provincia cuyana− que el partido de Milei había pactado con “la casta” y que mostraba rasgos centralistas.

“ Nos impusieron candidatos desde Buenos Aires pactando con la casta más rancia . A quienes veníamos trabajando desde hace más de un año en San Luis para expandir las ideas de la libertad nos dejaron afuera”, había manifestado ante la consulta de LA NACION . Ahora, D’Alessandro se desempeña como legislador provincial en San Luis y ya anunció su adhesión al proyecto de Gebel.

Fuente: La Nación