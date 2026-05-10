Barcelona le dio otro mazazo al Real Madrid y festejó el título de campeón de España en su cara: Mastantuono pidió perdón a los hinchas

Este domingo 10 de mayo, desde las 16:00, Barcelona y Real Madrid se enfrentan por La Liga en un partido que se juega en el Camp Nou y que no sólo puede definir el campeonato, sino que marcará el cierre de una temporada cargada de tensión. La televisación es exclusiva de DSports .

El equipo dirigido por Hansi Flick atraviesa un presente arrollador: lidera el torneo con 89 puntos en 34 fechas y acumula 12 partidos sin derrotas. Ante su gente y frente a su máximo rival, el conjunto catalán sabe que un empate le alcanzará para consagrarse campeón por segunda temporada consecutiva.

Del otro lado aparece un Real Madrid golpeado, tanto desde lo futbolístico como desde lo institucional. El conjunto de Álvaro Arbeloa quedó obligado a ganar para seguir con chances matemáticas en la pelea por el título y llega después de una semana marcada por los conflictos internos y con la baja de Kylian Mbappé .

La pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el vestuario sacudió al plantel merengue y terminó con el mediocampista uruguayo fuera del clásico tras sufrir un traumatismo producto del altercado. El francés, en cambio, fue incluido entre los convocados.

La ausencia de Mbappé volvió a instalar dudas alrededor del clima interno del club. El delantero francés continúa recuperándose de un problema muscular y no estará disponible para el clásico decisivo.

¡¡OTRO GOLAZO DE BARCELONA!! ¡EL TACO DE DANI OLMO, POR FAVOR! Ferrán Torres anotó el 2-0 ante Real Madrid. @GiraltPablo #ElClasico | #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/bbvB0gQHtO

¡¡QUÉ GOLAZO DE MARCUS RASHFORD!! ¡BARCELONA SE PUSO EN VENTAJA Y SE ACERCA AL TÍTULO! El inglés convirtió de tiro libre el 1-0 ante Real Madrid. @GiraltPablo - Juan Pablo Varsky #ElClasico | #LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/mIwkUMrTOV

📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #ElClásico pic.twitter.com/xVGTY5x2HL

El DT de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, introduce cuatro cambios, con el centrocampista Aurelien Tchouaméni de titular, para medirse al Barcelona en el clásico que puede decidir el título de LaLiga a favor del equipo azulgrana. Thibaut Courtois, que regresa de una lesión muscular que le ha tenido el último mes y medio de baja, el lateral Fran García, el centrocampista Eduardo Camavinga y el delantero Gonzalo García son las cuatro novedades en la alineación del equipo blanco.

Tchouaméni será titular, pese a ser expedientado por el club tras su palea con el centrocampista uruguayo Fede Valverde, que es baja por el traumatismo craneoencefálico sufrido tras el incidente con el internacional francés.

📋✅ ¡Nuestro XI inicial! 🆚 @FCBarcelona_es 👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/G2PA1eaSeJ

El Real Madrid expresó "sus condolencias y cariño" a los "familiares" y "seres queridos" del padre de Hansi Flick, entrenador del Barcelona, quien falleció este domingo. "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del F. C. Barcelona", escribió en su página web.

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", añadió.

Pese al fallecimiento de su padre, Flick se encuentra con el equipo azulgrana en su hotel de concentración y dirigirá el clásico contra el Real Madrid de este domingo. El Barcelona podría proclamarse campeón de LaLiga si gana o empata el encuentro

El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia. pic.twitter.com/1IZzT6ds4L

Fuente: Clarín