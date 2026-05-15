Le quitarían al juez de Campana la causa por la quinta de Pilar que se le atribuye a la AFA

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló este viernes el fallo que llevó a la Justicia de Campana la causa en la que se investiga la quinta de Pilar atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino .

La Casación ordenó que sea la Cámara en lo Penal Económico el tribunal que decida qué juez debe llevar el caso, según se desprende del fallo al que accedió LA NACION .

Hasta que eso se resuelva, el expediente continuará en manos del juez Adrián González Charvay , un magistrado que tendría vínculos con los jefes de la AFA y que ahora quedó a un paso de perder el control del caso.

En la causa se investiga si la compra realizada en mayo de 2024 por parte de Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte , a través de Real Central S.R.L., de un predio de aproximadamente 10 hectáreas ubicado en Pilar, se hizo con fondos desviados de la AFA.

Los investigadores sospechan que Pantano, un monotributista, y Conte, su madre jubilada, oficiaron como testaferros de las autoridades de la entidad de fútbol que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Cuando el caso se puso en movimiento, la Justicia secuestró una gran flota de autos, muchos de ellos de alta gama; un bolso y una placa homenaje con el nombre de Toviggino y un karting como los que usa su hijo, Máximo Toviggino, entre otros elementos que afianzaron la sospecha de que los dueños reales del lugar no serían Conte y Pantano sino las autoridades de la AFA. Otro de los indicios fue una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano con la que se pagaba por algunos de los gastos de la flota de autos.

El valor de la quinta, que tiene helipuerto y hasta un haras, fue calculado en US$20 millones y la Justicia investiga una presunta maniobra de lavado de dinero.

El caso había comenzado a tramitar en Comodoro Py, en el juzgado de Daniel Rafecas . Pero luego de poner en marcha las primeras medidas, el magistrado declaró su incompetencia y el caso, por orden del camarista Leopoldo Bruglia , pasó a tramitar en el fuero Penal Económico, bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky , que profundizó muchas de las medidas.

Luego, por una polémica decisión de la Cámara de San Martín, en la que intervino el camarista Mario Lugones, pasó a la Justicia de Campana, pero ahora la Casación anuló aquel fallo y decidió que sea la Cámara en lo Penal Económico la que defina.

El traslado a Campana se inició con una presentación de los investigados Pantano y Conte en el juzgado de Charvay. Le advertían al juez que debía intervenir porque la quinta, en Pilar, estaba bajo su jurisdicción. El juez se hizo eco del planteo y le pidió el expediente a su colega Aguinsky, que se resistió a cederlo.

Esa disputa fue resuelta por Lugones en favor de Charvay, pero en el fallo de este viernes, los jueces Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky revocaron la decisión y pidieron que la Cámara sea quien defina “con la celeridad que el caso impone” quién debe llevar las riendas del caso.

La decisión final entonces recaerá en la Cámara que integran Roberto Hornos y Carolina Robiglio , quienes ya tienen bajo su órbita otra causa contra las autoridades de la AFA. Se trata del procesamiento de Tapia, Toviggino y otros dirigentes por la retención indebida de 19.300 millones de pesos de impuestos y aportes. Es por la demanda que impulsó el Gobierno a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) .

“Cuando los actos con relevancia jurídica se desarrollan en distintas jurisdicciones, resulta aconsejable mantener la investigación en el juzgado que previno, sin que existan fundamentos que justifiquen el cambio de competencia”, señaló la Sala I de la Casación en sus argumentos. Y añadió: “Aún se desconocen extremos relevantes, como el lugar de celebración de la operación inmobiliaria, la forma y el lugar de pago y la titularidad de los automóviles incautados”.

En una de sus últimas intervenciones, el juez González Charvay ordenó a fines de abril la realización de una pericia contable integral que alcanza a la AFA, a la tarjeta corporativa emitida a nombre de Pantano, Real Central SRL (la sociedad de Pantano que es propietaria formal de la quinta) y a TourProdEnter LLC.

Se trata de la sociedad vinculada a Javier Faroni que recolecta los cobros de la AFA en el exterior, cobra por ello un 30% de lo recaudado y habría desviado cerca de US$57 millones a sociedades sin registros comerciales, tal como reveló LA NACION .

Charvay le pidió al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte que determine cómo fue el proceso interno de la AFA que derivó en la contratación de TourProdEnter LLC y si ese acuerdo comercial fue o no conveniente y si el porcentaje del 30% acordado “se encuentra dentro de los valores máximos y mínimos usuales previstos para el tipo de contratación”, dice la resolución.

Respecto a los posibles desvíos, el juez pidió que se determine si las ganancias que obtuvo la AFA desde 2019 se encuentran o no reflejadas en los balances contables de la entidad.

Fuente: La Nación