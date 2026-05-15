El PJ criticó el “alineamiento ciego” del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel

Los diputados nacionales Agustín Rossi y Jorge Taiana , que fueron ministros de Defensa durante las presidencias de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, cuestionaron severamente en un congreso organizado por el PJ la política de defensa de la administración libertaria, con especial énfasis en “el alineamiento ciego del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel”.

En su exposición, Taiana dijo que “la Argentina necesita Fuerzas Armadas para defender su soberanía nacional y no guardias nacionales como impulsan algunos países”. Advirtió, en ese sentido que “las Fuerzas Armadas no pueden ser auxiliares de las fuerzas de seguridad , porque tienen la función clave de defender la soberanía del octavo territorio del mundo”.

Con una visión crítica, el excanciller afirmó que “el alineamiento ciego del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel representa un error estratégico profundo”. En el mismo sentido, Rossi sostuvo que “una política de defensa autónoma y soberana es imprescindible para convertir a la Argentina en un actor relevante a nivel internacional”, y remarcó la importancia estratégica del país en el escenario global.

Durante sus gestiones en el área de Defensa, ambos exministros promovieron acercamientos con Rusia y con China, a partir de programas de cooperación militar e intercambio en la formación militar y el interés del gobierno de Xi Jinping por participar de la creación de un polo logístico antártico en Tierra del Fuego, proyecto en el que desde hace unos años también fija su mirada el gobierno de Estados Unidos.

Los lineamientos para la defensa del siglo XXI, la soberanía y los desafíos que enfrentan las Fuerzas Armadas fueron los ejes del Congreso de Defensa Nacional organizado por el PJ en su sede de Matheu 130. Estaba previsto que del debate entre los exfuncionarios participara la exministra Nilda Garré, quien no pudo concurrir por problemas de salud. A lo largo de la jornada, la convocatoria reunió al jefe del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, los senadores Jorge Capitanich y José Mayans, y los diputados Kelly Olmos y Mario Roberto Manrique, entre otros dirigentes.

El congreso del PJ apuntó a delinear una mirada integral de la política de defensa, en momentos en que el gobierno de Milei dispuso un recorte de $59.600 millones del presupuesto de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, restituyó al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea la capacidad para realizar contrainteligencia militar, lo que se encontraba vedado desde la gestión de Garré.

Rossi, quien preside la Secretaría de Defensa del PJ, llamó a buscar “lineamientos programáticos y consensos que permitan avanzar en una agenda de trabajo común para fortalecer la soberanía nacional, el desarrollo autónomo y la capacidad de decisión estratégica del Estado”.

“Somos el país que tiene la octava superficie del mundo, con una ubicación geográfica de enorme importancia en esta región. Somos uno de los dos países más australes del planeta, con una mirada cercana sobre el Estrecho de Magallanes y una distancia corta hacia la Antártida”, expresó el exministro Rossi.

Y pronosticó que “con una política de defensa adecuada, la Argentina podrá ocupar un lugar mucho más digno en el mundo”. Y, en otra crítica a la gestión actual, advirtió que “las decisiones políticas en materia de defensa no pueden estar sometidas, como ocurre actualmente, al alineamiento internacional”.

Taiana cuestionó decisiones estratégicas del gobierno de Milei y afirmó que “ni la política exterior, ni la defensa pueden construirse a partir de intereses externos o empresariales promovidos por afinidades ideológicas personales”.

Al respecto, reclamó “una estrategia de defensa nacional a largo plazo”, al señalar que ello implica “proteger datos, infraestructura crítica, recursos naturales, capacidades científicas, soberanía tecnológica y capacidad de decisión política”.

Fuente: La Nación