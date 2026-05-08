Larreta se rio de los que lo califican de “alien” en redes sociales luego de que EE.UU. desclasificara documentos sobre ovnis

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se rio este viernes de aquellos que lo califican como “alien” o “extraterrestre” en redes sociales. El exfuncionario compartió una publicación donde lo vinculaban con la reciente desclasificación de documentos sobre ovnis de parte del Pentágono estadounidense. “Hay archivos que nunca debieron salir a la luz”, publicó en X.

El Departamento de Guerra norteamericano empezó a desclasificar los archivos gubernamentales sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) con fotos y videos de acceso público en su sitio web. Las grabaciones se viralizaron a lo largo de las redes sociales, donde la gente cuestionaba la existencia de una vida extraterrestre.

En ese contexto, el medio digital El Canciller compartió la noticia de la apertura de más de 150 archivos tras una orden del presidente estadounidense, Donald Trump. En ese tuit, escribió que el Gobierno “reveló documentos sobre encuentros con aliens durante misiones en la Luna y en distintas partes del planeta Tierra”.

Debajo del texto compartieron un video de Larreta bailando zamba en un centro de jubilados en Mendoza, mientras realizaba su campaña como candidato presidencial en 2023.

Fuente: La Nación