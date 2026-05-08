Adorni dio una conferencia de prensa sin alusiones a su situación judicial y Caputo se molestó por una pregunta

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , brindó este viernes una conferencia de prensa desde la Casa Rosada en la que evitó hacer alusiones a la investigación judicial en su contra spor su incremento patrimonial, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo , se enojó por una consulta respecto de si la situación de ese funcionario afectaba la llegada de inversiones a la Argentina.

Adorni dio la conferencia acompañado de Caputo y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , que hablaron sobre un operativo de la Policía Federal de secuestro de más de 400 kilos de cocaína en Santa Fe y sobre el giro al Congreso del proyecto denominado “Super RIGI”, respectivamente.

El titular del Palacio de Hacienda también evitó responder sobre la situación judicial del jefe de Gabinete. “Qué pregunta es esa, Dios mío” , dijo el funcionario al ser consultado sobre si existía un “riesgo Adorni” a la hora de conseguir inversiones para el país y si los ministros habían cobrado “sobresueldos”.

Antes, Caputo había explicado que “el riesgo país no baja por el ‘riesgo kuka’, porque el mercado percibe que aunque haya una probabilidad baja, el escenario de que eso pase es literalmente el infierno. Por más que le asignes una probabilidad baja, cuando el downside es tan grande, eso hace que haya cierta resistencia hacia la baja”.

“ Lo de Manuel no tiene ningún efecto en eso , venimos del viaje con el Presidente donde uno de los inversores se rio en confianza hablando con el canciller, el embajador y conmigo, diciendo ‘Qué les pasa en la Argentina que creen que yo voy a decidir una inversión en función de si el jefe de Gabinete tiene una diferencia de una almohadilla de no sé qué’ . Fue casi una risa como diciendo que claramente no tienen ningún sentido”, añadió.

Al respecto, insistió: “Argentina ha mejorado mucho como país. Nos estamos empezando a graduar de país más serio. Si hay un tema político en la Argentina, típicamente repercutía en la economía . Pero eso era porque tenías la macro muy desordenada. Ahora, cuando ves los otros países que tienen un montón de problemas políticos serios, no como la situación de Manuel, caso Perú por ejemplo, donde cambian de presidente cada tanto, no tiene ningún impacto en la economía . Los problemas políticos o judiciales quedan en la Justicia, en la política, y no se trasladan a la economía”.

“Eso es lo que pasa ahora, cuando es un tema que para nosotros no tiene ningún impacto” , remarcó.

En la conferencia de prensa, Adorni ponderó dos fallos favorables al Gobierno. Por un lado, celebró que “la Cámara concedió el recurso extraordinario interpuesto por el Gobierno nacional en la causa por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario”, por lo que la medida cautelar “seguirá suspendida hasta que se exprese la Corte Suprema”.

Por otra parte, consideró una “gran noticia para los trabajadores” que “la Justicia acaba de dejar sin efecto la cautelar de la CGT que suspendía la reforma laboral , por lo que la ley aprobada va a entrar en vigencia”.

Fuente: La Nación