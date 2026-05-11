Lamine Yamal ondeó una bandera palestina durante los festejos de Barcelona tras conquistar la Liga

BARCELONA.- Lamine Yamal apareció ondeando una bandera palestina durante los festejos del FC Barcelona por la obtención de La Liga española . La escena ocurrió durante el desfile realizado por las calles de la ciudad catalana tras la consagración del conjunto culé y fue registrada en distintos videos difundidos en redes sociales.

El Barcelona gritó campeón luego de vencer 2-0 al Real Madrid en una nueva edición del clásico español. Los goles del equipo dirigido por Hansi Flick fueron convertidos por Marcus Rashford y Ferran Torres. Con ese resultado, el conjunto catalán alcanzó su 29° título de liga y obtuvo el trofeo por segundo año consecutivo.

El plantel realizó este lunes una caravana a bordo de un autobús descapotable por distintos puntos. Miles de hinchas acompañaron los festejos con cánticos y vistiendo camisetas con los colores del club.

En ese contexto, Yamal fue captado levantando una bandera palestina desde el micro que trasladaba a los jugadores . Entre el público también podían verse banderas de Cataluña.

La ciudad de Barcelona fue escenario de numerosas manifestaciones y actividades de apoyo a Palestina desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas , desatada tras el ataque del grupo islamista sobre territorio israelí el 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva militar israelí sobre Gaza.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, más de 72.500 palestinos murieron desde el comienzo de la ofensiva israelí , mientras que distintos organismos internacionales advirtieron que la cifra real podría ser incluso mayor debido a personas desaparecidas bajo los escombros y dificultades para registrar víctimas en zonas destruidas.

Del lado israelí, las autoridades sostienen que unas 1200 personas murieron durante el ataque de Hamas de octubre de 2023 y que alrededor de 250 fueron secuestradas . Afirman además que su operación militar busca desmantelar a la organización terrorista y lograr la liberación de los rehenes que continúan cautivos.

Yamal nació en Mataró, Cataluña, y es hijo de madre ecuatoguineana y padre marroquí, en una familia de tradición musulmana. Aunque podía optar por representar a Marruecos, eligió jugar para España.

El delantero debutó con la selección española en septiembre de 2023, con 16 años y 57 días. Ese día se convirtió en el futbolista más joven en disputar un partido con la selección mayor de España.

En marzo de este año, el futbolista se había pronunciado sobre cánticos islamófobos registrados durante un amistoso . En un tramo del partido entre España y Egipto, parte del público entonó de manera reiterada el cántico “ Musulmán el que no bote ” (“Musulmán el que no salte”).

Yamal abandonó el campo con gesto serio y no participó en el saludo final. Su reacción se interpretó como una muestra del malestar generado por una situación que trascendió lo deportivo, algo que se potenció con un fuerte posteo que hizo en Instagram.

“Yo soy musulmán, alhamdulillah. Ayer en el estadio se escuchó el cántico de ‘el que no bote es musulmán’. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable . Entiendo que no toda la afición es así, pero a los que cantan estas cosas: usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas . El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree. Dicho esto, gracias a la gente que nos vino a animar, nos vemos en el Mundial", sentenció el crack de Barcelona.

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Fuente: La Nación