Curazao no deja de sorprender: vuelve el director técnico que había renunciado en febrero

La participación de Curazao en el Mundial 2026 tiene más de una peculiaridad. Además de haber conseguido la clasificación por primera vez en la historia, será el país más pequeño (444 kilómetros cuadrados) y con menor cantidad de habitantes (156.000 personas), en su condición de isla caribeña, autónoma del reino de los Países Bajos. En las últimas horas sumó una nueva curiosidad: volverá a asumir el director técnico que había renunciado en febrero por el estado de salud de su hija, a quien quiso acompañar en los Países Bajos.

El neerlandés Dick Advocaat, de 78 años, aún no fue oficializado como nuevo DT por la Federación de Curazao (FFK), que sí confirmó la renuncia de Fred Rutten, también neerlandés, que había asumido a fines de febrero, fue defensor y tiene un pasado como director técnico de PSV Eindhoven, Twente, Schalke 04 y Anderlecht. Rutten dirigió a la selección conocida como La ola azul en dos amistosos, con derrotas ante China (2-0) y Australia (5-1).

𝗙𝗿𝗲𝗱 𝗥𝘂𝘁𝘁𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗲𝗽𝘀 𝗱𝗼𝘄𝗻 𝗮𝘀 𝗛𝗲𝗮𝗱 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 The Federashon Futbòl Kòrsou (FFK) announced that Fred Rutten has decided to step down as head coach of the Curaçao national team following constructive discussions with the federation’s leadership. Although… pic.twitter.com/4qdBNPNXPm

En el comunicado público, la FFK consigna que “Rutter optó por dimitir con el fin de preservar la estabilidad y mantener unas relaciones profesionales sanas dentro del equipo y del cuerpo técnico”. En la misma nota se cita una declaración de Rutter: “No debe instalarse un clima que perjudique las relaciones profesionales. Por eso marcharse es la decisión correcta. El tiempo apremia y Curazao debe avanzar. Lamento cómo se desarrollaron las cosas, pero le deseo lo mejor a todos”. Este martes, los dirigentes anunciarán los pasos a seguir en una conferencia de prensa.

La prensa deportiva del pequeño país insular señaló que los jugadores de la selección pidieron por el regreso de Advocaat, a partir de la mejoría en la salud de su hija. El veterano entrenador tuvo una gestión de dos años y 18 partidos en Curazao, al que llevó al Mundial tras postergar a Jamaica en el grupo de las eliminatorias de la Concacaf.

El 23 de febrero, Advocaat se despedía con un comunicado en el que decía que iba a dedicarle toda la atención a su hija, “que enfrenta problemas de salud”. En otro párrafo dejaba en claro su agradecimiento: “Extrañaré mucho a Curazao, su gente y mis colegas. Considero que clasificar a la nación más pequeña para la Copa del Mundo fue uno de los momentos más destacados de mi carrera. Soy orgulloso de mis jugadores, personal y miembros de la junta directiva que creyeron en nosotros”.

En el Mundial, Curazao integra el Grupo E y debutará ante Alemania, el 14 de junio; luego enfrentará a Ecuador (20 de junio) y Costa de Marfil (25). Es una especie de selección B de los Países Bajos, ya que casi todos sus jugadores nacieron y se criaron en el país europeo.

Será el tercer mundial en la carrera de Advocaat. Volverá a los Estados Unidos, donde en 1994 llevó a Holanda hasta los cuartos de final, etapa en la que quedó eliminada en un emocionante 3-2 ante Brasil, que sería el campeón. En esa selección dirigía a Ronald Koeman, Frank Rijkaard, Dennis Bergkamp y Marc Overmars. En Alemania 2006 estuvo al frente de Corea del Sur, que no superó la primera etapa en un grupo que integró con Togo, Francia y Suiza.

Curazao se suma a Ghana, Marruecos y Arabia Saudita entre las selecciones que cambiaron de entrenador desde el sorteo del Mundial, en diciembre.

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Fuente: La Nación