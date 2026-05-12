“La vas a matar a mi mamá”: una mujer se colgó del capot de su auto en Ramos Mejía para evitar que se lo roben

Una mujer fue llevada más de 50 metros arriba del capot de su auto cuando intentó evitar el robo de su auto, en un desesperado intento que quedó grabado por las cámaras de seguridad de un negocio cercano.

La dramática situación ocurrió en la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, durante la tarde del lunes. La víctima, Mariana Ruth Costa Rolleri, de 50 años, esperaba a su hija dentro de su Fiat Mobi cuando fue abordada por los delincuentes a la altura de la calle Rosales al 1150.

Los tres delincuentes sacaron a la mujer del coche. Uno de ellos la tuvo agarrada en el suelo, donde forcejeó unos segundos y también la hija intentó pelear con uno de los delincuentes.

Cuando los ladrones se disponían a irse, Mariana se arrojó arriba del coche y se colgó del capot.

Los ladrones no tuvieron reparos y salieron disparados a toda marcha. Mientras tanto, su hija gritaba desesperada para que frenen. " La vas a matar a mi mamá", les suplicaba a la distancia.

La mujer fue arrastrada por más de cincuenta metros, hasta que finalmente decidió soltarse y tirarse del coche en movimiento. Por la caída sufrió fractura de su rodilla y un golpe en el cuero cabelludo.

Tras el brutal asalto, personal policial y una ambulancia llegaron rápidamente al lugar. Mariana fue derivada a la Clínica Juan de Dios, donde recibió atención médica y se confirmó que está fuera de peligro.

Los tres delincuentes lograron escapar y hasta el momento no fueron detenidos. La UFI 12 de La Matanza, a cargo del fiscal Matías Marando, interviene en la causa y dispuso las primeras medidas.

Uno de los vecinos habló con TN y le relató cómo fue el momento del robo. " Nosotros estábamos trabajando y escuchamos los gritos de la mujer. A la chiquita la apartaron enseguida y la madre forcejó. Los tres se meten y la mujer tiene esa idea de subirse. Esa acción la vimos, que salimos todos los vecinos afuera", contó.

"La mujer ya estaba que se caía y el conductos hizo como una S con el coche y ahí ya se terminó de caer. De ahi todos asistiendo. Estaba golpeada, llamamos a la policía", relató.

Fuente: Clarín