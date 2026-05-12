“No quedó nada”, el dramático relato de una sobreviviente de la explosión que voló un edificio en Santa Cruz

La violenta explosión de un edificio en la que murieron tres personas en la noche del domingo en la localidad santacruceña de Perito Moreno dejó una fuerte cicatriz en el barrio San Antonio de Padua, que trata de recuperarse de la tragedia. Mientras siguen internadas cinco personas, los sobrevivientes comienzan a hablar y contar el drama material de haberlo perdido todo .

Ese fue el caso de Elida Ávalos y Ariel Pedromo , una pareja que perdió su casa por la onda expansiva. "No quedó nada" , lamentan, aunque agradecen la fortuna de haber quedado con vida.

"Estábamos los dos nada más porque los otros dos chicos están en Buenos Aires. Y bueno, yo justo estaba por acostarme. Entré la pieza, prendí el tele, todavía ni me había acostado y de repente sentí una explosión y se me trabó la puerta, no podía salir” , contó Elida al diario La Opinión Austral.

Su pareja también sintió el impacto, cuando se le desplomó encima el techo. "Me golpeé la cabeza, pero a mi esposo que estaba sentado se le cayó el cielorraso encima. No entendíamos nada” , dijo. “Inmediatamente salimos fuera y él vio cómo gritaban los vecinos desesperados y fue uno de los primeros en correr y a sacar los chicos del lugar”, contó.

Si bien la explosión no destrozó la estructura de la casilla, por dentro quedó severamente dañada. "La casilla parece que en su estructura está bien, pero adentro está todo destrozado . Como que hizo un impacto hacia dentro, se embolsó. El tele se cayó, también el mueble que tenía todas las cosas, la alacena, todo destruido, donde lavamos los platos, la mesada destruida”, enumeró.

Ella y su marido llevan casi 18 años viviendo en Perito Moreno, pero recién hace cuatro se mudaron a la casa actual, que habían construido poco a poco. Recién en marzo habían podido pasar de la calefacción a leña al gas natural. “Tenemos piso de cemento y decíamos que ahora faltaba hacer la cerámica, porque ya teníamos la calefacción, estábamos contentos y ahora, otra vez de cero”, se lamentó.

Pero más que el dolor por lo perdido, la mortifican las vidas que se fueron para siempre. “Anoche no pude dormir pensando en las personas, porque los materiales van y vienen. Ya empezaremos de nuevo. Todos dicen que no van a ayudar. Tenemos la vida, eso es importante . Así que vamos a salir adelante”, cerró.

Desde el lunes Bomberos de Santa Cruz se encuentran evaluando la situación edilicia de las construcciones afectados por la explosión, que dejó daños en viviendas a cuatro cuadras a la redonda. Tres de los cuatro departamentos se derrumbaron , por lo que ya se ordenó que se demuela el edificio tras las pericias.

“Estamos en el momento pericial para poder llevar a cabo una determinación en cuanto a las causas que dieron inicio a este suceso, se está haciendo una búsqueda minuciosa de algún tipo de indicio que pudiera haber estado involucrado en las causas del siniestro”, precisó el superintendente de Bomberos de la provincia de Santa Cruz, Claudio Castro, citado por La Opinión Austral.

"Hubieron inmuebles con daños, algún tipo de deformación de edilicia, otras que sufrieron desprendimiento del entretecho, otra que sufrieron fracturas en sus vidrios", sostuvo.

Si bien señaló que las causas aún no se pueden determinar, "aparentemente se estaban calefaccionando con gas envasado”, reveló.

La explosión ocurrió a las 21:41 del domingo. Los fallecidos, según el parte difundido por el Hospital Distrital Oscar Natale, son Franco Gómez (26), Jorge Valconte (30) y el bebé Gael Morales.

Según un parte oficial del Ministerio de Salud de Santa Cruz al que accedió Clarín en el Hospital Zonal de Caleta Olivia están siendo tratados cuatro niños.

En internación general hay dos chicos con quemaduras en diferentes áreas del cuerpo y un menor con politraumatismo; además, un menor está en Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), con evolución estable.

En el hospital de Las Heras se encuentra un paciente en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con el 35% del cuerpo con quemaduras. Recibe asistencia mecánica respiratoria, evolución estable.

Fuente: Clarín