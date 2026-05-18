La suba en el boleto del tren en el AMBA fue menor a la anunciada: finalmente el pasaje aumentó 10,7%

El Gobierno oficializó este lunes los nuevos aumentos para el transporte público de jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ), aunque finalmente aplicará una suba menor a la prevista originalmente en los boletos de tren .

A través de la Resolución 27/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo confirmó que desde este lunes el boleto mínimo de los servicios ferroviarios metropolitanos pasará de $280 a $310 para los usuarios con SUBE registrada , lo que implica un incremento de 10,7%, por debajo del 18% que había sido planteado inicialmente en la propuesta sometida a consulta pública.

La medida alcanza a las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa . La segunda sección costará $420 y la tercera $520. Para quienes paguen en efectivo, el boleto plano será de $1100.

El esquema tarifario también contempla nuevas actualizaciones mensuales para los trenes metropolitanos. Según el cronograma oficial, el boleto mínimo pasará a $350 en junio, $380 en julio, $420 en agosto y $450 en septiembre.

Si se concretan todas las etapas previstas, el boleto mínimo de tren acumulará una suba de 60,7% entre la tarifa vigente hasta este lunes y septiembre , al pasar de $280 a $450. Para los usuarios que paguen en efectivo, la tarifa plana llegará a $1600 hacia septiembre.

En el caso de los colectivos nacionales , en cambio, el aumento se mantuvo sin cambios respecto de la propuesta original y será de 2% desde este lunes. Así, el boleto mínimo para los usuarios con SUBE registrada pasará de $700 a $714 en los recorridos de hasta 3 kilómetros. Para quienes no tengan la tarjeta nominalizada, la tarifa mínima ascenderá a $1428.

Las nuevas tarifas para colectivos nacionales quedarán de la siguiente manera:

Para los usuarios sin SUBE registrada , los valores serán el doble.

Además, el esquema oficial contempla otras dos actualizaciones de 2%: una desde el 15 de junio y otra desde el 15 de julio. De concretarse todo el cronograma previsto, el boleto mínimo llegará a $742,81 hacia mediados de julio.

De esta manera, el boleto mínimo de colectivo nacional acumulará un incremento de 6,1% entre mayo y julio.

La medida alcanza exclusivamente a las líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional, es decir, aquellas que unen la Ciudad de Buenos Aires con distintos municipios del conurbano bonaerense. Las líneas porteñas y provinciales ya habían aplicado aumentos propios en las últimas semanas.

En los considerandos de la resolución, la Secretaría de Transporte justificó la actualización tarifaria por los aumentos en costos operativos, recomposiciones salariales y subas en insumos como gasoil, seguros y repuestos. El Gobierno sostuvo además que busca “mantener la ecuación económico-financiera” de los servicios y avanzar en una reducción gradual del peso de los subsidios estatales sobre el sistema.

El nuevo ajuste se suma a un proceso de fuerte recomposición tarifaria en el transporte del AMBA. De acuerdo con el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, las tarifas de colectivos y trenes —tomando en cuenta todas las jurisdicciones del área metropolitana— acumulan un aumento de 1236% desde diciembre de 2023, con una suba interanual de 76% y un avance de 28,8% en los primeros cuatro meses de 2026. En el mismo período, el IPC general acumuló 223% desde el cambio de gobierno.

Fuente: La Nación