La reflexión de “El Principito” sobre la felicidad: “Todas las personas mayores fueron al principio niños”

La célebre obra El Principito vuelve a ser citada por una de sus frases más recordadas, que pone el foco en una idea simple pero profunda: la forma en que la adultez puede alejarnos de la mirada original de la infancia .

La reflexión “todas las personas mayores fueron al principio niños” invita a pensar cómo cambian las prioridades, la percepción del mundo y la manera de entender la felicidad a medida que crecemos.

En el universo simbólico de la obra, la frase apunta a una idea central: la infancia no es solo una etapa biográfica, sino también una forma de ver la vida .

Entre sus interpretaciones más frecuentes se destacan:

En El Principito, la felicidad no se plantea como algo complejo o inalcanzable , sino como una construcción ligada a lo esencial: los vínculos, la atención y la capacidad de observar lo simple.

La frase funciona como una invitación a recuperar cierta perspectiva infantil , no desde la ingenuidad, sino desde la capacidad de asombro.

Aunque fue publicada en 1943, la obra sigue siendo una de las más citadas en contextos educativos, psicológicos y culturales. Su impacto se mantiene porque muchas de sus ideas atraviesan situaciones cotidianas: la rutina, el estrés y la pérdida de conexión con lo simple.

En ese sentido, la reflexión no solo habla de la infancia, sino de la posibilidad de volver a mirar el mundo con otros ojos , incluso en la adultez.

Fuente: TN