Enterrar una cáscara de banana junto al rosal: para qué sirve y qué beneficios trae

Lo que para muchos es simplemente un residuo de cocina, para otros puede convertirse en un aliado del jardín. Enterrar una cáscara de banana cerca de rosales es una práctica casera que ganó popularidad por sus posibles efectos en el crecimiento y la floración de estas plantas.

La lógica detrás de este truco está en los nutrientes naturales que contiene la fruta: principalmente potasio, fósforo, magnesio y calcio , elementos clave para el desarrollo vegetal. A medida que la cáscara se descompone en la tierra, libera estos componentes de forma gradual, lo que puede favorecer la nutrición del suelo.

Según jardineros y aficionados a la horticultura, este tipo de aporte orgánico puede influir en distintos aspectos del crecimiento de la planta:

Aunque es un método sencillo, no se trata solo de “tirar la cáscara” en la tierra. Para que funcione de forma más eficiente, se suelen seguir algunas recomendaciones básicas:

Especialistas en jardinería aclaran que no es un fertilizante milagroso ni reemplaza el cuidado habitual del rosal. Su efecto es lento y progresivo , ya que depende del proceso natural de descomposición.

En ese sentido, funciona mejor como un complemento dentro de una rutina de cuidado que incluya poda, riego controlado y exposición al sol .

Lejos de ser un simple desecho, la cáscara de banana puede transformarse en un recurso natural más dentro del jardín , siempre que se utilice con moderación y dentro de un manejo equilibrado del suelo.

Fuente: TN