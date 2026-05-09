La ministra de Seguridad habló tras la reunión de gabinete de Milei para apoyar a Adorni: “Yo no percibí tensión con Bullrich”

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dio esta noche algunos detalles de la reunión de gabinete de este viernes, de la que no trascendieron fotos, ni comunicados . Se trató de una reunión clave porque participaron el Presidente, Manuel Adorni y Patricia Bullrich , en una semana donde la senadora de La Libertad Avanza expuso sus críticas frente a las demoras del funcionario para presentar su declaración jurada.

Consultada sobre si hubo tensión con Bullrich durante la reunión de esta tarde, Monteoliva respondió categóricamente: "No, para nada". "Yo estaba sentada al lado de Patricia... Yo no percibí tensión con Patricia , no", comentó en una entrevista con A24 . La ministra -que hoy participó de una conferencia de prensa junto a Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, previa a la reunión de gabinete- agregó: " En ningún momento percibí malestar o bronca ".

Monteoliva comentó que durante la reunión, Milei -además de dar "una explicación magistral de indicadores económicos"- expresó su apoyo al jefe de Gabinete: "Sí, por supuesto, sí" ; dijo, y señaló que "el Presidente tiene una definición, un criterio y quienes acompañamos al Presidente compartimos la decisión que el Presidente tome. Somos un equipo".

Según pudo saber Clarín , a los gritos, Milei le dejó algo en claro a su Gabinete: "No voy a tirar a un honesto por la ventana", refiriéndose a Adorni, y antes de irse -estuvo alrededor de media hora en la reunión- dejó una frase categórica que dejó preocupados a varios funcionarios. " Prefiero perder las elecciones a echar a alguien que no lo merece ". Bullrich pidió la palabra pero el Presidente dejó el salón.

Sin embargo, consultada sobre si ella creía que Adorni debería presentar inmediatamente su declaración jurada, Monteoliva fue más elusiva y simplemente respondió: " En ese tema no me corresponde dar una opinión de un ministro que hace parte del gabinete. Yo confío plenamente en las decisiones y el criterio del señor Presidente...". "Es un Presidente que no renuncia a sus principios y sus convicciones", destacó.

Repreguntada sobre si coincidía con Milei en que Adorni era honesto, sólo se limitó a decir: " Yo acompaño las decisiones que el Presidente defina ".

Por otra parte, la ministra dijo que Bullrich, su antecesora en el cargo, es "una persona que se ha caracterizado por decir lo que piensa, y creo que todos valoramos y apreciamos eso de ella".

El miércoles, Bullrich le pidió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presentara la declaración jurada de sus bienes para frenar el escándalo respecto a las sospechas de su crecimiento patrimonial y advirtió: "Tiene que ser de inmediato, es estirar algo que no tiene sentido". Horas más tarde, Javier Milei le bajó el tono a las declaraciones de la senadora -que parecían haber blanqueado las internas del gabinete - y dijo que simplemente había "spoileado" las intenciones de Adorni.

Pero esta mañana, sólo unas horas antes de la reunión de gabinete, Bullrich mantuvo su postura: "Siempre fui un poquito rebelde, las cosas hay que decirlas. Fui taxativa y clara con el tema".

"En este momento, la contundencia de los datos que tiene que dar Adorni y la rapidez son dos elementos fundamentales. Si no hay contundencia y no hay rapidez, nosotros sufrimos, el proyecto sufre, el país sufre . El país está metido en una conversación que no es la más importante", añadió en una breve interrupción mediática durante un recorrido por Villa Lugano.

Fuente: Clarín