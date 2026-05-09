Karina Milei, al timón en los días más difíciles

Rodeada de gente que le pedía selfies , manejando un simulador de retroexcavadora, encabezando una reunión con gobernadores en la flamante Mesa Federal Minera. Lejos de mostrarse golpeada por la situación de Manuel Adorni, su protegido, Karina Milei exhibió puertas afuera, aunque siempre en un entorno controlado, su posición al frente del timón político del Gobierno.

En un gesto poco usual, no acompañó al Presidente en su viaje a Estados Unidos y se mostró este jueves en San Juan, escoltada de funcionares propios que le reportan con incondicionalidad: los ministros del Interior, Diego Santilli; de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y los primos Martín y Lule Menem, ambos en el primer anillo de confianza. Ese es el núcleo del poder práctico hoy, con ascendencia en los resortes de la política y la justicia.

Esas postales de Karina, con videos musicales incluidos, fueron difundidas por un dispositivo de comunicación que se consolida más afín a su figura , como las cuentas del partido y otras no oficiales, por ejemplo, “El Jefe” (@mediceneljefe). Las redes son el territorio de Santiago Caputo, autor intelectual de Las Fuerzas del Cielo, una agrupación que cuestiona abiertamente las decisiones del armado político y electoral , entre otras, del sello conducido por la hermana del Presidente. Es por eso que en el ala de la secretaria General alientan el diseño de un nuevo ecosistema de “comunicadores” libertarios . El riesgo de esos esquemas es ser una mala fotocopia del original, que nació en forma espontánea y con una épica que no luce impostada.

El lunes Milei recibió a un grupo de jóvenes en Olivos , entre ellos, Matías Bernal Campos (“El Herrero Liberal”), Lucas Emmanuel Apollonio (“En el ojo del poder”), Christopher Marchesini (“Mate con Mote”) y Candela Vidal. Era la segunda tanda de influencers que le acercaron a la residencia, en encuentros coordinados por los diputados Lilia Lemoine y Sergio Figliuolo, más conocido como “Tronco” . Ambos fueron blanco de cuestionamientos por militantes de la tropa digital por no haber repudiado en su momento a Sebastián Pareja, referente bonaerense de Karina, por su denuncia penal contra tuiteros por amenazas.

Aunque nieguen desavenencias, hay un dato puntual: el material oficial audiovisual que allá por 2024 se distribuía entre todas las terminales políticas ahora pasa primero por Santiago Oría, autopercibido “cineasta liberal” y ladero de la hermana presidencial , a un circuito acotado, que relega a Las Fuerzas del Cielo. Esto forma parte de un desgaste por goteo, iniciado por los cierres de listas del año pasado, y agudizado en los últimos tiempos. Es sintomático que los principales alfiles prácticamente no se expresen en torno a la defensa de Adorni y “El Gordo Dan”, máxima estrella del sector caputista, se haya preguntado en su cuenta de X, en medio de la pulseada interna de estos días, por la única esperanza en pie: “¿Cuándo arranca el Mundial?”

El Gobierno no logra dar vuelta de página con el caso Adorni , investigado por enriquecimiento ilícito, y se enreda en señales contradictorias. Patricia Bullrich intentó precipitar los hechos –al exigir públicamente la presentación de la declaración jurada del funcionario– pero no lo consiguió. El Presidente hizo “control de daños” de esas declaraciones al enmarcarlos en un “spoiler” de lo que iba a ocurrir con el objetivo de calmar las aguas. El oficialismo no tiene margen para perder socios .

Gran parte del elenco oficial quisiera correr al jefe de Gabinete, aún los que lo respaldan con vehemencia en público. El dilema sin respuesta es quién podría reemplazarlo en el engranaje de un gobierno tan dividido, en el que Milei dice establecer un sistema de equilibrios. La desconfianza ahora está peor que la semana anterior.

Ante el shock inicial por los dichos de Bullrich, hubo comentarios extremos producto de la impotencia: hacer una declaración, correrla de la jefatura del bloque de LLA del Senado , emitir un comunicado desde la Oficina Anticorrupción para aclarar que tiene plazo hasta el 31 de julio. El operativo posterior para sostener a Adorni incluyó armarle una agenda de “super acción”, que culminó con una conferencia de prensa en la que él no respondió preguntas y una reunión de gabinete, de la que no hubo foto.

Después del encuentro hubo una charla entre Santilli, Martín Menem y Santiago Viola, secretario de Justicia, en el despacho de Lule menem. A su término, hubo otra en lo de Karina.

No hay una explicación lógica de por qué Adorni aún no presentó su declaración jurada . Nadie confirma la versión de la existencia de un contrato de mutuo, un préstamo de un conocido que justifique la diferencia de dinero que no cierra en las cuentas que se conocen hasta ahora. Eso podría ser su “salvación”. En el análisis que hacen cerca de Karina, no quedarían testigos de relevancia –el constructor Matías Tabar fue un golpe inesperado, pero no prevén otros– y el próximo paso de un caso como este debería ser que el juez solicite un peritaje contable . En sus cálculos, ese informe podría demorarse entre dos y tres meses. En el segundo semestre del año, es probable que el expediente siga generando novedades y el peor escenario sería que sea llamado a indagatoria.

Para ese entonces se empezará a despejar el escenario electoral: si hay eliminación o no de las primarias, el calendario de las provincias, la estrategia de LLA para 2027. Karina tiene el timón . Lo dijo con todas las letras el Presidente, cuando dio de apuro una entrevista telefónica desde Estados Unidos, para contener la rebelión dentro de su propio gabinete a raíz de la situación de Adorni.

Para explicarlo se refirió, una vez más, a las tres dimensiones dentro del proyecto libertario: 1) gestión, 2) política/partido, y 3) batalla cultural. Para él se reserva la ejecución, especialmente económica, y la retórica de valores. Para su hermana, la decisión respecto de las negociaciones y alianzas , con impacto en la administración, el Congreso y las elecciones. “Sería una irresponsabilidad de mi parte opinar sobre los que trabajan en la cuestión”, respondió, ante la consulta de Esteban Trebucq de si pretendía una alianza con el PRO para las presidenciales. Lo relevante de esta frase es que se muestra directamente prescindente de la conversación.

Las sospechas de desmanejos y la interna política son un combo tóxico que se repite en la gestión libertaria. El escándalo en Nucleoeléctrica Argentina (NASA) se inscribe en esta matriz. Hace un año que la firma, de enorme potencial, está sacudida por disputas. El último episodio es la imputación por malversación de fondos de Demian Reidel , quien dirigió la empresa entre abril de 2025 y febrero de este año. Eso surge a partir de información incluida en el informe de Jefatura de Ministros ante el Congreso.

Reidel presentó un escrito ante el fiscal Ramiro González en el que asegura que del listado de gastos con tarjeta de crédito corporativa difundido –incluidos, compras en duty free, servicios de peluquería y playa, salidas a boliches– no hay un solo consumo efectuado por él . Aunque no habló públicamente, en su entorno deslizan la posibilidad de una mano negra detrás de sus desventuras.

Reidel terminó afuera del Gobierno después de una intensa pulseada con Santiago Caputo, quien se quedó con el control total en el área nuclear. Físico y economista, incursionó en el mundo de las finanzas, y fue quien coordinó reuniones de Milei con los pesos pesados de Silicon Valley en 2024. Logró un vínculo personal con los hermanos y, de hecho, continúa en comunicación en la actualidad, a pesar de no tener ningún cargo.

El propósito del amigo del Presidente era liderar el Consejo Nuclear Argentino, un organismo que nunca vio la luz . No superó la instancia de la Secretaría Legal y Técnica, de María Ibarzábal, quien responde al asesor. En el camino, en diciembre pasado, sí se creó la Secretaría de Asuntos Nucleares, y, un mes después, las acciones de Nucleoeléctrica pasaron a depender de esa flamante oficina. Otro sector, dentro de la empresa, considera que la visión de Reidel es “conspiranoica” y que el reordenamiento se rigió con un criterio estratégico.

La concentración de poder en manos de Caputo fue leído por Reidel como un avance para acorralarlo y el final llegó cuando trascendieron sospechas de sobreprecios en una licitación de contratos de limpieza y de software. En el medio, el físico canceló una deuda personal abultada que encendió alarmas . Renunció en febrero y el grupo de ingenieros del Instituto Balseiro, de gran nivel profesional, en el que había delegado el management de la compañía fue desplazado.

Reidel siempre rechazó las denuncias de irregularidades y quedó flotando si podía ser un obstáculo en el horizonte que se abre de privatización. NASA administra tres centrales nucleares (Atucha I, Atucha II y Embalse), que aportan aproximadamente el 7% de la energía eléctrica que se consume en el país. Está en marcha un proceso para vender el 44% del paquete accionario mediante una licitación pública internacional. Un negocio altamente tentador. Para eso, el trabajo interno que supervisa Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, implica “emprolijar” la firma, normalizar el sector y establecer un régimen tarifario. Fuentes del área desmienten que exista, como denuncia ATE, un plan de despidos masivos.

En el medio del clima convulsionado, se aguarda que aquellos que pudieron incurrir en alguna irregularidad en gastos de tarjeta corporativa paguen de su bolsillo esas imprudencias. Habrá nuevos capítulos.

Fuente: Clarín