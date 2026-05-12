La Justicia prohibió que se refaccione la casa de Coghlan donde encontraron los restos de Diego Fernández Lima

La Justicia dictó una medida cautelar que impide hacer modificaciones en la casa de Cristian Graf en en el barrio de Coghlan, donde el año pasado se encontraron los restos óseos de Diego Fernández Lima . La causa, que está a cargo del fiscal Martín López Perrando, fue recaratulada recientemente como homicidio simple.

La orden emitida por el juez Alberto Litvack indica que no se puede “innovar” en el jardín de la propiedad por un plazo de 60 días, según confirmó a TN la abogada de Graf. Sin embargo, sostuvo que él no está imputado y que está a disposición de la investigación .

“Él está siendo investigado como el resto y dictaron esa medida solo a los efectos de la investigación. Para llegado el caso de que necesiten pasar nuevamente el georradar”, explicó la letrada Érica Nyczypor.

A pedido de la querella, el 4 de mayo agentes de Gendarmería realizaron un procedimiento en la casa de Graf con un georradar, un artefacto que permite visualizar qué hay debajo de la superficie sin necesidad de excavar. El objetivo era buscar nuevos elementos que puedan servir como prueba del homicidio . Sin embargo, el operativo dio negativo.

El chico de 16 años fue visto por última vez durante la tarde del 26 de julio de 1984. Ese día había almorzado con su mamá y le había pedido dinero para ir a visitar a un amigo. El último rastro fue ubicado en la esquina de Rómulo Naón y Monroe, en Villa Urquiza.

Sus padres, Juan Benigno Fernández e Irma Lima , denunciaron la desaparición en la Comisaría 39, pero el caso fue archivado como una supuesta “fuga de hogar”.

A partir de ese momento, la familia inició una búsqueda incansable que incluyó reparto de panfletos y presencia en los medios de comunicación. El papá de Diego murió en 1986 sin saber lo que le había pasado a su hijo.

El 20 de mayo del año pasado, un grupo de obreros que trabajaba en un terreno de la avenida Congreso 3748 descubrió restos óseos en el jardín lindante con la casa de Congreso 3742, donde vivía Graf con su familia desde los años ‘70.

La investigación, a cargo del fiscal Martín López Perrando y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), analizó 151 fragmentos de huesos y logró identificar a Fernández Lima .

Los expertos determinaron que el adolescente fue asesinado de una puñalada en el pecho , que dejó una marca en la cuarta costilla derecha.

Luego del crimen, intentaron desmembrarlo sin éxito y lo enterraron en una fosa improvisada a 60 centímetros de profundidad.

Fuente: TN