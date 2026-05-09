La Justicia detectó movimientos de dinero digital de Manuel Adorni a través de criptomonedas

La Justicia revisa por estas horas movimientos en dinero digital del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en lo que constituye una pata adicional de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Como parte de las medidas, el fiscal Gerardo Pollicita había solicitado información a distintas plataformas digitales y los investigadores analizan las respuestas que fueron llegando a Comodoro Py.

Algunas de ellas darían cuenta de movimientos, cuyos montos serían “menores” frente a las cifras en efectivo que aparecieron en la causa, dijo una fuente al tanto de la pesquisa, que añadió que la información recibida podría ampliarse eventualmente con un estudio de “trazabilidad”.

Hace un mes, a pedido del fiscal, el juez Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal del funcionario. La medida alcanzó también a Bettina Angeletti , su pareja, y a la firma AS Innovación Profesional, propiedad de ambos.

Levantado el secreto, Pollicita informó que avanzaría con nuevas medidas: pidió que el Banco Central de la República Argentina reporte —desde el 1° de enero de 2022 hasta la actualidad— la totalidad de las cuentas bancarias, productos financieros, tarjetas, cajas de ahorro, cajas de seguridad, cuentas corrientes, plazos fijos, créditos, préstamos y demás registros existentes o que hubieren existido a nombre de Adorni, Angeletti y la firma MasBe, la consultora de coaching de Angeletti, con el detalle de toda la operatoria que hayan registrado.

También solicitó que se informen posibles vínculos de ellos “con billeteras virtuales o digitales, cuentas de pago, CVU, alias y demás instrumentos o plataformas comprendidos en el régimen del Sistema Nacional de Pagos, individualizando a los proveedores de servicios de pago y a toda otra firma interviniente”.

Hasta ahora, los movimientos de dinero de los que existía algún tipo de constancia en la causa, ya sea por testimonios o por documentación, fueron en dinero físico.

En la última testimonial, el contratista que realizó trabajos para la familia Adorni en dos de sus domicilios, Matías Tabar , sorprendió al relatar que el jefe de Gabinete le pagó por sus servicios un total de 245 mil dólares en efectivo, sin facturar.

Otro de los declarantes, Pablo Martín Feijoo , sostuvo que el acuerdo de compraventa del departamento de Caballito, registrado formalmente en 230 mil dólares , contemplaba un pago adicional de 65 mil dólares , por fuera de la escritura.

Adorni compró el departamento gracias a que las vendedoras, dos mujeres jubiladas, le postergaron más del 85% del pago.

La Justicia -que revisa si el nivel de gastos del funcionario se condice con sus ingresos- tiene registro de varios otros pagos realizados en efectivo por el matrimonio. Uno de ellos se corresponde con los costos del viaje al Caribe realizado en diciembre de 2024, en el que el funcionario gastó casi US$9000 en efectivo para hospedarse en dos complejos de lujo, de acuerdo a la información que aportó una agencia de viajes.

Otros gastos registrados en la causa son los US$5000 en efectivo destinados al pago de la matricula de ingreso del country de Indio Cua y otros US$6000 vinculados a un viaje de Bettina Angeletti a Madrid.

Fuente: La Nación