Al ritmo del Coco Bongo, el fiscal apunta a un ex funcionario de la secretaria de Comercio K por las coimas por las SIRA

Al ritmo veloz de la cumbia del Coco Bongo , el fiscal Franco Picardi ya tiene identificados a “dos de los cuatro empresarios” que habrían pagado coimas para obtener SIRAs y apunta a un ex funcionario de la Secretaría de Comercio del gobierno del ex presidente Alberto Fernández.

Picardi esperaba el resultado de pruebas de último momento para confirmar los nombres de otros dos empresarios, luego de comprobar que los audios del financista Martín Migueles coinciden con las fechas de emisión de los permisos de importación. Hasta que no concluyan esas pruebas, no imputará al ex funcionario kirchnerista cuyo nombre se mantiene en reserva, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

Entre 2019 y 2023, el número dos de la Secretaría de Comercio que dirigió Matías Tombolini fue Germán Cervantes , quien se desempeñó como subsecretario de Política y Gestión Comercial. Tenía un rol clave en el manejo de importaciones y del sistema SIRA durante la gestión del ministro de Economía Sergio Massa.

Lo que sí se sabe es que el funcionario apuntado era uno de los contactos del financista Martín Migueles, en muchos casos a través de terceros que manejaban esta “secretaría paralela” durante el cepo cambiario.

El circuito de maniobras con el dólar blue —que cotizaba muy por encima del oficial— le permitió a Migueles comprar bienes suntuosos .

Picardi, en su pedido de medidas de prueba —que incluyó más de 30 allanamientos y el secuestro de computadoras y celulares—, afirma que del análisis de las comunicaciones mantenidas por los financistas Migueles (novio de Wanda Nara) y Elías Piccirillo (ex esposo de Jésica Cirio) surge la compra de relojes de altísimo valor como Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex y Hublot, entre otros.

Por ejemplo, un reloj Patek Philippe de la línea Calatrava —la más “clásica” de la marca— vale entre 25.000 y 45.000 dólares aproximadamente, es decir, el equivalente a un departamento de un ambiente en la Ciudad de Buenos Aires. En varios videos incorporados al dictamen y que el viernes mostró el programa de TN “¿La Ves?”, de Jonatan Viale, Migueles exhibe un Rolex y le dice a un amigo: “¡Me compré un Rolando!”.

Los videos y audios muestran también un Porsche, una Ford Raptor —que cuesta unos 150 millones de pesos—, una casa en el Yacht Club de Nordelta y fiestas al ritmo de la cumbia para celebrar el aumento de la brecha entre el dólar oficial y el blue entre 2020 y 2023 mientras era difícil importar, por ejemplo, insumos médicos.. Cuanto mayor era la diferencia, más dinero ganaba este grupo.

La casa de cambios ARG Exchange, de Piccirillo y Migueles, manejó por sí sola 250 millones de dólares. Y hay otras veinte agencias bajo la mira, además de tres bancos privados.

En el dictamen de requerimiento de instrucción que presentó ante el juez Ariel Lijo, Picardi exhibió estos audios y videos como ejemplo de las ganancias obtenidas por Migueles, Piccirillo, Alejandro Calián —amigo del jugador de la Selección Rodrigo De Paul— y Francisco Hauque, entre otros, mediante maniobras con las SIRAs durante el gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía. Clarín adelantó el viernes en exclusivo el allanamiento a la casa de Calián.

En los audios y videos también se habla del pago de coimas de entre el 10 y el 15 por ciento para obtener permisos de importación, destinadas a funcionarios que no identifica, pero que trabajaban en el Banco Central, la Secretaría de Comercio o la Aduana.

“Este tipo de bienes resulta particularmente relevante desde la perspectiva de las investigaciones por lavado de activos, en tanto los productos de lujo —tales como relojes, obras de arte o piezas de colección— suelen ser utilizados como mecanismos de reserva de valor fácilmente transportables y de difícil trazabilidad registral ”, advirtió el fiscal.

Esto se debe a que los dólares no terminaban en empresas o importaciones simuladas, sino en casas de cambio donde eran retirados por ventanilla con destino desconocido.

La casa de Migueles en Nordelta, además de pileta, parrilla y un fogonero, tiene jacuzzi y una vista panorámica privilegiada de uno de los countries más caros del país. Se trata de un especialista en la obtención “al toque” de SIRAs, mientras que el común de los empresarios debía esperar hasta 120 días.

Otro de los videos muestra a Migueles hablando por celular con un amigo mientras le pide al remisero que suba la música de cumbia para festejar el aumento del dólar oficial que mejoraba sus ganancias. Luego dice: “Antonella se esconde” —en referencia a una joven que lo acompañaba— “y nos estamos yendo al Coco bongo, a romperla toda, papá. ¿Cómo está el dólar en la Argentina? Está un pedazo, perro . Subime la cumbia, bebéeeee”. Después muestra un Rolex y grita: “Un Rolando, bebéeeee”.

Coco Bongo es un boliche con sucursales en Punta Cana y Cancún.

En otro audio, Migueles dice: “Pipo, ahí me dieron el ok de esas 152 lucas. Metele pata, boludo, metele pata que entramos derecho ahí con Scioli, papá. Metele pata, ¿cómo podemos hacer con eso?”.

“Dale, papucho, ahí ya le pasé 10 puntos. Es un pingazo el chabón, boludo, es muy amigo del Manco”. Scioli, en ese momento, era ministro de Desarrollo Productivo del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Además de esa referencia no hay nada más, hasta ahora, sobre el actual secretario de Turismo del gobierno de Javier Milei.

¿Quién es Migueles, además de ser conocido por su relación con Wanda Nara? Migueles, de 42 años, está inscripto en ARCA como trabajador autónomo categoría C, dedicado a servicios de informática y alquileres .

Integra la empresa Mercantile , creada en 2021, que se dedica a “la prestación de servicios de computación mediante la instalación, mantenimiento, desarrollo e implementación de sistemas, hardware, software y redes de computadoras”. También participa en otra firma llamada Rokmiv, que declaró dedicarse a la “prestación de servicios educativos y de enseñanza en lengua castellana y/o extranjera, en niveles básicos, medios y superiores, esto es, nivel maternal, preescolar, primario, secundario y/o universitario”.

Pero del dictamen de Picardi surge que no solo estaba vinculado a la agencia ARG Exchange —donde se desempeñaba como presidente y poseía acciones—, sino también a la agencia GIS Cambi o. Además, se contactaba con un falsificador especialista en Photoshop para adulterar facturas de Edenor y otros servicios públicos y utilizarlas en la habilitación de agencias de cambio u otras maniobras.

Otra conversación clave fue la mantenida con Daniel Chiliutti, quien trabajaba en la Municipalidad de Tigre, por la habilitación de la agencia ARG Exchange en esa localidad donde está Nordelta. Chiliutti era director general de Relaciones Comunitarias y Programas Especiales, en el ámbito de la Secretaría de Gobierno del municipio y los habría ayudado con la gestión, según el dictamen del fiscal.

Fuente: Clarín