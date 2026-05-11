La desaparición de Abigail Carniel: la fiscal busca recuperar chats clave para reconstruir sus últimas horas

La noche del 15 de abril de 2019, Abigail Carniel subió a un colectivo junto a sus amigas para volver a su casa. En el camino, le pidió el celular a una de ellas, abrió uno de sus seis perfiles de Facebook y mantuvo varias conversaciones. De repente, cambió de idea y se bajó sola en el barrio Aeroparque de Las Heras. Nunca más se supo de ella.

Desde entonces, el caso se transformó en uno de los más complejos de la última década para la Justicia mendocina, atravesado por una trama vinculada al narcotráfico , la vulnerabilidad de la víctima y el silencio.

Cinco años después, nadie pudo responder quién mató a Abigail Carniel ni dónde está su cuerpo. Sin embargo, hubo un detalle que hoy podría convertirse en la clave para resolver

Abigail tenía 18 años cuando la vieron por última vez. Entre las hipótesis de su desaparición se especuló con que hubieran desmembrado a la adolescente y tirado sus restos o que la usaron como chivo expiatorio por un faltante de dinero en el narcomenudeo.

Ninguna de estas versiones pudo ser probada por los investigadores, pero todas circularon con fuerza en la causa.

Por el caso, la Justicia imputó a tres personas: el jefe narco Matías “Fido” Díaz, y sus presuntos “soldaditos”, Martín “Chupete” Márquez y Vicente “Tito” Chumacero.

Aunque los tres siguen acusados de femicidio, recuperaron la libertad por falta de pruebas , salvo Fido Díaz, que permanece preso por una condena por narcotráfico.

La investigación está ahora en manos de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, que reemplazó a Carlos Torres tras su designación como juez.

En los últimos meses, la causa tuvo algunos movimientos clave: la fiscal entrevistó a la madre de Abigail, que actualmente vive en La Rioja, y en noviembre de 2025, junto a la jueza Mirna Montaldi , enviaron un exhorto a Estados Unidos para pedir información sobre los últimos movimientos digitales de la joven.

El objetivo es recuperar los chats de Facebook que Abigail mantuvo la noche en que desapareció. Según los testigos, la joven usó el celular de una amiga para conectarse y hablar mientras iba en el colectivo.

Uno de ellos ya fue identificado y declaró en la causa: admitió que, en esos mensajes, Abigail le dijo que la querían matar.

Un informe de Meta, la empresa que administra Facebook, confirmó que la cuenta de Abigail estuvo activa esa noche. Ahora, la Justicia espera que los datos que puedan recuperar sean la clave para entender por qué cambió sus planes y con quién se encontró antes de desaparecer.

Fuente: TN