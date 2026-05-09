La Corte Suprema se mete en el reparto a dedo de los ATN: emplazó al Gobierno a responder por la retención de $ 397.000 millones a las provincias

Discrecionales y usados como prenda de cambio por los gobiernos centrales, los millones y millones de pesos acumulados en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) ahora están bajo el ojo de la Corte Suprema de Justicia . Dos años después de la presentación de La Pampa contra el gobierno de Javier Milei , esta semana el máximo tribunal del país emplazó a la Casa Rosada a contestar en los próximos 60 días. La demanda es por el reparto de $ 397.000 millones a las 24 jurisdicciones.

En mayo de 2024, el gobernador peronista Sergio Ziliotto denunció a la gestión de Milei porque no giró parte de esos miles de millones de pesos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, que al cambio de ese momento representaban más de 430 millones de dólares .

Los ATN, previstos en la Ley de Coparticipación Federal, están previstos para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales. Del total de los impuestos coparticipables, el 42,34% queda en manos del Gobierno nacional, el 56,66% se distribuye automáticamente entre las provincias y el 1% restante se destina al Fondo de ATN.

Pese a los insistentes pedidos judiciales de pronto despacho para que la Corte resuelva la situación, de forma arbitraria este jueves el máximo tribunal publicó una sentencia que llamó la atención en las provincias. Los tres jueces definieron que le corresponde al Tribunal la competencia en esa causa. Pero además, le pusieron al Gobierno una fecha tope para responder la demanda: el 31 de julio (60 días hábiles).

A partir de esta semana, el reclamo pampeano pasó a ser observado por el resto de los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Una vez que Nación conteste a la demanda, quedará en potestad de la Corte resolver la retención y reparto de los ATN para todas las jurisdicciones.

Si bien el tribunal no tiene plazo para definir, el interés de las provincias crece porque los números empiezan a apretar. La caída del consumo, y por ende la merma en la recaudación, redujeron las partidas automáticas que Nación envía por impuestos coparticipables como Ganancias e IVA.

Según un estudio de la consultora "Politikon Chaco", en el primer cuatrimestre de este año, el Gobierno nacional distribuyó $ 121.000 millones solo entre 13 provincias. Esta cifra representa el 35,5% del fondo ATN recaudado en ese período.

El distrito más beneficiado fue Misiones, con $ 15.000 millones, seguido de Mendoza y Corrientes, ambos con $ 14.000 millones. En la lista figuran Neuquén, con $ 12.000 millones; Salta, con $ 11.000 millones; y Chaco, Entre Ríos y San Juan, con $10.000 millones. Detrás aparecen Catamarca y Chubut, con $ 6.500 millones; Jujuy con $ 5.000 millones; Santa Cruz con $ 4.000 millones y cierra Santa Fe, con $ 3.000 millones.

Sin embargo, en ese listado no aparece la provincia de Buenos Aires. Un distrito históricamente beneficiado por los gobiernos centrales dado que que es el que genera el mayor PBI del país, pero que recibe la mitad de lo que produce por coparticipación. Y tampoco hay otras provincias con gobiernos peronistas como los de Formosa, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego.

NO ABANDONAMOS LA DEFENSA DEL FEDERALISMO. SEGUIREMOS RECLAMANDO LO QUE PERTENECE A LAS Y LOS PAMPEANOS. La Corte Suprema admitió la demanda que La Pampa interpuso por la apropiación de fondos ATN que pertenecen a las provincias y sus municipios, y le dio 60 días al Gobierno… pic.twitter.com/1tcj0Q7CaY

"Su distribución no puede ser discrecional: por mandato constitucional debe respetar criterios equitativos, solidarios y automáticos. Vamos a seguir defendiendo cada peso que corresponde a las y los pampeanos, frente a un modelo político y económico que concentra recursos, castiga a las provincias y debilita el federalismo argentino", señaló el gobernador Ziliotto tras el fallo de la Corte Suprema.

Según el gobierno pampeano, esta situación no tiene antecedentes recientes. La última distribución masiva de fondos ATN fue en noviembre de 2023, cuando la administración de Alberto Fernández giró 131.000 millones de pesos a las 24 jurisdicciones federales.

El mandatario pampeano fue el único de los peronistas no alineados con el Gobierno (como lo son sus pares de Tucumán o Catamarca) que en octubre del año pasado -tras la elección- fue convocado al diálogo por el presidente Javier Milei. "No hay cheques en blanco; el presupuesto debe contemplar los intereses de las provincias", dijo Ziliotto tras aquel encuentro.

En agosto del año pasado, a través de sus legisladores nacionales, los gobernadores lograron que el Congreso aprobara en ambas cámaras una ley de reparto de transferencias no automáticas . Sin embargo, y justo después de la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales bonaerenses, Milei vetó la norma.

Una semana después, el Senado rechazó el veto. Pero los diputados opositores nunca lograron convocar a la sesión para replicar a la Cámara alta y ratificar la ley de reparto de esos fondos. Los gobernadores concentrados en la elección nacional en la que arrasó LLA, frenaron con el intento de distribución de los ATN.

A lo largo de las distintas presidencias, durante el mandato de Alberto Fernández y con la pandemia de coronavirus como principal factor fue la administración que más repartió los fondos de ATN, con casi el 90%. El de Mauricio Macri llegó al 20%; mientras que durante los mandatos de Cristina Kirchner fue del 7% y del 8,3%; y el de Néstor Kirchner, el 8,1%, según datos del centro de estudios IDESA.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín