Elecciones 2027: la UCR bonaerense selló la unidad, tendrá un apellido histórico en la presidencia y se prepara para defender 27 intendencias

Podría ser calificado casi como una proeza: la Unión Cívica Radical (UCR) evitó una interna. En la provincia de Buenos Aires , los radicales tendrán una lista única con un apellido histórico en la presidencia y el mandato de articular una ingeniería electoral que les permita -de mínima- defender sus 27 intendencias.

Después de una última elección judicializada y un período de divisiones que incluyó un quiebre en las alianzas electorales del año pasado, los tres sectores más importantes de la UCR bonaerense acordaron armar una lista única y el nuevo presidente del partido provincial será Emiliano Balbín , nieto del histórico referente del radicalismo Ricardo Balbín .

Alineado al senador nacional Maximiliano Abad, Balbín fue diputado provincial hasta diciembre del año pasado. Nacido en Saliquelló, en el sudoeste bonaerense, a más de 500 kilómetros de La Plata, es abogado recibido en la Universidad de La Plata. Integró el gobierno de María Eugenia Vidal, fue electo diputado por primera vez en 2017, reelegido en 2021, pero por el límite a las reelecciones indefinidas no se pudo presentar a un nuevo mandato el año pasado.

Las internas estaban previstas para el 8 de junio, pero horas antes del cierre de listas lograron la lista única entre los tres sectores en pugna. La disputa estaba entre el grupo en el que están Abad, el exintendente de San Isidro, Gustavo Posse; y Sebastián Salvador, hijo del ex vicegobernador de Vidal. El otro es el que se llamó Evolución, con Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) como referente; y el de Miguel Fernández, exintendente de Trenque Lauquen y último titular de la UCR bonaerense.

Para llegar a la unidad, la vicepresidencia del partido quedó para el sector Evolución, que ubicó a Josefina Mendoza. Y la vicepresidencia primera, que será ocupada por Pablo Zubiaurre, del grupo de Miguel Fernández y la diputada provincial Alejandra Lorden. Mientras que la Secretaría General también será de Evolución, y la Tesorería quedó para Gustavo Posse.

"La unidad es la condición para que nuestras ideas lleguen donde tienen que llegar. Un partido unido es un partido que puede gobernar. Y la Provincia de Buenos Aires nos necesita", posteó Abad.

En 2025, el radicalismo bonaerense rechazó la posibilidad de sumarse a La Libertad Avanza, como hizo el PRO. Varios integraron el frente Somos Buenos Aires, junto a algunos macristas y vecinalistas, pero les fue mal en sus distritos. Otros sectores, cercanos a Abad, jugaron con el frente Nuevos Aires, también lejos en los resultados.

Ante la posibilidad de que el gobierno de Axel Kicillof desdoble las elecciones provinciales, la UCR decidió adelantar la renovación de autoridades que tenía prevista para octubre. "Si recién en octubre definíamos autoridades, se venía el verano y no íbamos a tener la articulación necesaria para prepararnos para las elecciones del año que viene", sostuvo un referente de la UCR ante la consulta de Clarín .

El radicalismo bonaerense asume nuevos desafíos. Quiero felicitar a @EmiBalbin por asumir la presidencia del Comité Provincia de la UCR y a toda la comisión directiva, junto a las nuevas autoridades de la Convención Provincial. La unidad es la condición para que nuestras ideas…

Ahora tienen varios meses por delante para trabajar mejor en la unidad. El objetivo de mínima es retener las 27 intendencias y crecer. También evaluar posibles alianzas electorales en búsqueda de un candidato a gobernador, si es que no compiten solos con su partido.

Los radicales gobiernan 27 municipios, algunos en alianza con partidos vecinalistas. Administran Rojas en la Segunda Sección; Magdalena en la Tercera; Lincoln, General Viamonte, Florentino Ameghino, Trenque Lauquen y General Arenales, en la Cuarta.

Son muy fuertes en la Quinta Sección, tienen 12 de los 27 municipios: Ayacucho, Balcarce, General Belgrano, General Lavalle, Lezama, Lobería, General Madariaga, Maipú, Monte, Rauch, San Cayetano y Tandil. La Quinta Sección representa casi el 10% del electorado bonaerense.

También administran Adolfo Gonzales Chaves, General Dorrego, General La Madrid, Pellegrini, Tres Lomas y Adolfo Alsina en la Sexta; y General Alvear y Saladillo, en la Séptima, la más chica de las secciones electorales.

Fuente: Clarín