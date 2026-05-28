Juicio por el caso Maradona: declaró por primera vez la médica que coordinó la internación domiciliaria

En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , este jueves declaró por primera vez Mariana Flichman , la médica legista de Swiss Medical que confeccionó el acta de externación que habilitó el traslado del exfutbolista a la casa del barrio San Andrés, en Tigre, donde murió el 25 de noviembre de 2020.

La testigo explicó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro que fue convocada por Pablo Dimitroff, exdirector médico de la Clínica Olivos, en medio de las discusiones sobre cómo debía continuar la recuperación de Maradona tras la operación por el hematoma subdural.

“Fui convocada para la confección del acta de externación. Estábamos en plena pandemia y mi gerencia estaba a cargo de los protocolos del COVID”, recordó Flichman.

Y agregó: “Me llamó Dimitroff para compartirme una situación que estaba viviendo con respecto al egreso de Maradona. La familia estaba pensando llevarlo a un domicilio , y a los médicos no les parecía una opción segura, y querían ver cómo podía hacer para que esto quedara documentado”.

Según explicó, su función no era intervenir sobre el estado clínico del paciente sino dejar asentada la información aportada por el equipo médico tratante. “ Nosotros no conocemos ni intervenimos en el estado clínico . Solo tomamos la reseña clínica que nos transmite el equipo tratante”, señaló.

En ese sentido, detalló cómo fue el armado del documento que terminó siendo clave en la causa. “Siempre le pido que me dé la mayor información posible, cuál era la idea del equipo tratante, a dónde iba a ir, si estaba en condiciones de egresar, si tenía el alta médica. Con todo eso yo hago un borrador”, sostuvo.

Flichman también describió la reunión en la que el acta fue presentada y firmada. “Pedí que se leyera el acta en voz alta y que cada uno se llevara una copia”, declaró. Luego, en la audiencia, exhibieron el documento firmado por Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Pablo Dimitroff, Jana Maradona y Gianinna Maradona.

Además, remarcó que antes de cerrar el encuentro preguntó expresamente si todos estaban de acuerdo con lo conversado. “Cuando me junté con el resto de las partes, les pregunté si estaban todos de acuerdo en que esto era lo que habíamos charlado”, afirmó.

Durante el interrogatorio del fiscal Patricio Ferrari, la médica aclaró además que los profesionales tratantes no hicieron modificaciones sobre la marcha al contenido del acta. “Una vez ahí no” , respondió cuando le preguntaron si hubo nuevas indicaciones para incorporar al documento.

Otro de los puntos destacados de su declaración fue la diferencia que marcó con el testimonio que había dado previamente la psiquiatra Agustina Cosachov.

Mientras la acusada sostuvo que “confió” en que el documento reflejaba lo que había pedido y que no lo leyó completo antes de firmarlo, Flichman fue contundente: “Yo confié en que todos sabían lo que firmaban”.

La médica también explicó que el servicio contratado no equivalía a una internación clínica tradicional. “El servicio que se brinda es de cuidados domiciliarios y no de internación” , aseguró, aunque aclaró que dentro de esa modalidad “hay distintas complejidades”.

La audiencia de este jueves también estuvo centrada en la última cirugía a la que fue sometido Maradona en noviembre de 2020.

Además de Luque, principal acusado, son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov , el psicólogo Carlos Díaz , la doctora y coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini , el médico Pedro Di Spagna , el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón . Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual.

Fuente: TN