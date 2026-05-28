Desesperada búsqueda de Agostina en Córdoba: indagan al único detenido

Miguel, abuelo de la adolescente desaparecida, habló al aire de TN y respaldó una de las pruebas clave de la causa. “La del video es mi nieta”, afirmó, en contraposición a la versión de la defensa.

Además, sostuvo que el fiscal “está trabajando codo a codo con la Policía para esclarecer el caso lo más pronto posible”.

El principal sospechoso por la desaparición de Agostina Vega, Claudio Gabriel Barrelier, está declarando en la fiscalía. La instancia se da en medio del avance de la investigación y podría aportar nuevos detalles sobre los últimos movimientos de la adolescente de 14 años.

"Agostina no salió del país, todo indica que permanece en Córdoba" , sostuvo en diálogo con TN Carlos Nayi, el nuevo abogado de la madre de la adolescente.

Avanza la investigación sobre el paradero de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que está desaparecida desde el sábado en Córdoba. En ese contexto, en las últimas horas se conoció un video donde se la ve ingresando a la casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido hasta el momento.

Sin embargo, el abogado del sospechoso, Jorge Sánchez del Bianco, habló acerca de la posibilidad de que la menor que se ve en imágenes en realidad sea la hija de su defendido.

En medio de la investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, el abogado del único detenido, Jorge Sánchez del Bianco, reveló qué le dijo su defendido sobre el caso y aseguró que toda la información clave está en su teléfono.

“En mi teléfono está todo, se va a aclarar que no tengo nada que ver”, fue la frase que, según el letrado, le transmitió el acusado en las últimas horas.

El letrado Carlos Nayi explicó que una cámara registró el ingreso de la adolescente a la casa del sospechoso, pero no su salida. Aseguró que la transmisión se interrumpió en el momento clave y que ahora la Justicia reconstruye qué ocurrió después.

Ariel, el remisero que llevó a Agostina Vega el día de la desaparición, reconstruyó cómo fue el viaje y el encuentro con el acusado, Claudio Gabriel Barrelier, que la esperaba en el destino.

“Me pareció un poco sospechoso que no me miraba a la cara. Se puso de costado al auto y me hablaba así”, relató sobre el primer contacto que tuvo con el acusado al finalizar el viaje.

Fuente: TN