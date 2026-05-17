Jorge Macri le respondió a Martín Menem y negó que una candidatura de Mauricio Macri ayude al kirchnerismo: “Todos tienen derecho a competir”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , primo del expresidente, salió al cruce del titular de la Cámara de Diputados, el libertario Martín Menem , quien consideró que Mauricio Macri "le haría un favor al kirchnerismo" si compite en las elecciones presidenciales de 2027.

"No comparto. Todo el mundo tiene derecho a competir y hacer su aporte . Eventualmente habrá que ver cómo se compite y a favor de quién", señaló Jorge Macri en diálogo con Radio Mitre esta mañana.

El jefe de Gobierno porteño expresó su deseo de que el PRO "tenga candidatos" en 2027 , tanto para la presidencia como en distintas provincias e intendencias, y marcó: "Está claro que nosotros somos muy celosos de que vuelva el kirchnerismo . Siempre estuvimos en la vereda del frente".

Asimismo, Macri no descartó una alianza con La Libertad Avanza para las elecciones presidenciales del próximo año. "Hay que verlo. Nosotros vamos a estar garantizando ir al futuro, que el esfuerzo que la gente está haciendo valga la pena, que no volvamos al populismo".

"Cómo eso se resuelve al año que viene hay que esperar, falta un montón. Mi deseo es que al Gobierno nacional le vaya bien , porque así a la Ciudad le va bien y si nos va bien a nosotros, también le va bien al país", agregó.

En esa línea, Jorge Macri aseguró que "el PRO sin dudas tiene un lugar en la política argentina. Gobernamos tres provincias, muchas intendencias, pasamos por el Gobierno haciendo nuestro aporte, sembrando algunas de las semillas que después terminaron de germinar. No queremos volver al pasado".

Martín Menem, en una entrevista exclusiva con Clarín , había señalado que Mauricio Macri "es un ex presidente que no pudo reelegir, que hizo un esfuerzo por terminar con el populismo y no pudo porque volvió".

En esa línea, señaló que si Macri compitiera para presidente en 2027, "le haría un favor al kirchnerismo" y aseguró que "los votantes del PRO nos van a acompañar" a La Libertad Avanza.

"Creo que él (Macri) tendría que estar absolutamente comprometido con eliminar el populismo para siempre de la Argentina, porque sabe mejor que nadie el daño que le han causado a la Argentina y particularmente a su gobierno", marcó Menem.

Fuente: Clarín