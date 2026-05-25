Javier Milei reunió al Gabinete para intentar aplacar las tensiones, pero no hizo mención a la interna

Después del tedeum en la Catedral Metropolitana, el presidente Javier Milei reunió al gabinete en la Casa Rosada durante poco más de una hora y no hizo referencias a la interna que divide al Gobierno. La reunión fue la segunda del mes y se dio en medio de las profundas tensiones que recrudecieron en la última semana y con la posibilidad de que Manuel Adorni sea citado por la Justicia para explicar su crecimiento patrimonial.

Se trató de la primera reunión en la que se vieron cara a cara el titular de la Cámara Baja, Martín Menem , y el asesor, Santiago Caputo , protagonistas de la última crisis interna del Gobierno. Ambos también estuvieron hoy en el tedeum, al que Caputo fue por primera vez y se mostró risueño ante las cámaras.

Sin embargo, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes oficiales, el tema no fue conversado durante la reunión de gabinete. “No se habló en ningún momento” , confirmaron dos asistentes al cónclave. De esta manera, el Presidente sigue sin laudar en la interna que afecta el día a día de la gestión. Entre el tedeum y las muestras del balcón de la Casa Rosada, el mandatario dio gestos de respaldo a ambos. Al igual que a la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, que se movió aparte de la comitiva durante los actos oficiales del 25 de mayo.

La reunión de este lunes fue conducida prácticamente en su totalidad por Milei, a diferencia de lo que sucedió en los últimos encuentros, en los que habló solo al comienzo y luego delegó en el jefe de Gabinete.

“Javier habló prácticamente toda la reunión. Hizo una exposición teórica sobre cómo analizar, qué sirve y qué no de lo que se está haciendo”, dijo una de las fuentes consultadas, sin dar demasiadas precisiones.

Según dejaron trascender desde Balcarce 50, Milei abrió la reunión con su “visión sobre la coyuntura general y la marcha de la economía”. El mandatario se mostró “optimista con la marcha de la economía y los últimos datos de actividad que empezaron a aparecer entre abril y mayo”. En base a eso, trazó “un diagnóstico de crecimiento y expansión de la economía”, según relataron fuentes oficiales.

Luego hubo un “intercambio entre todos” los ministros y se habló de “cómo tomar decisiones”, completó uno de los testigos. “Siempre fue todo sobre la teoría de cómo funcionar”, describió otro asistente.

Al término del encuentro, se confirmó la reunión de este martes a las 11 , de la mesa política, donde Menem y Caputo, volverán a verse las caras, pero en un encuentro mucho más reducido. Para algunos, el tema de la interna podría abordarse allí.

En el encuentro de este lunes hubo asistencia casi perfecta, salvo la de Sandra Pettovello , ministra de Capital Humano, de viaje oficial en el Vaticano. Tampoco estuvo el titular de Economía, Luis “Toto” Caputo , afectado por una gripe, según informaron fuentes oficiales.

Aunque aún no hay definición oficial, en la Casa Rosada admiten que, a futuro, parte de los próximos encuentros podrían ser solo reducidos a miembros del Poder Ejecutivo y al asesor Caputo . De este modo, en esos eventuales nuevos encuentros podrían quedar afuera Patricia Bullrich , espada libertaria en el Senado, y Martín Menem, titular de la Cámara Baja.

La idea es materia de análisis desde hace tiempo en la Casa Rosada, pero podría tomar forma en las próximas semanas. Bullrich fue eje de versiones en las últimas horas que la daban fuera de la reunión de este lunes, pero el punto fue desmentido por fuentes oficiales que la reconfirmaron allí, aunque dejaron abierta la puerta a posibles nuevos formatos.

Este lunes, la jefa del bloque libertario en el Senado llegó sola a la Catedral Metropolitana y no subió al escenario frente al Cabildo. “Patricia ni se dio cuenta, se atrasó en la Catedral saludando y después se fue para abajo directo”, dijeron fuentes consultadas por este diario.

Bullrich sí estuvo en el saludo del Gabinete en pleno desde el balcón de Balcarce 50 a la gente que se reunió en la Plaza de Mayo. De hecho, el propio Presidente abrazó a Bullrich en una muestra de respaldo.

Allí el mandatario también abrazó a Santiago Caputo y antes, frente al Cabildo, lo había hecho con Martín Menem.

Bullrich viene de diferenciarse desde hace semanas con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en el manejo de su situación judicial por el patrimonio. Le exigió públicamente que presente su declaración jurada de bienes. También lo planteó delante del Presidente y los ministros, pero su pedido no tuvo eco. Hoy, la senadora libertaria se movió alejada del gabinete.

Fuente: La Nación