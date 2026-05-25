El conductor del auto del accidente en el que murió el nene de 9 años dio negativo en el test de alcoholemia

Mientras avanza la investigación, se conoció el resultado del test de alcoholemia que se le practicó al conductor del auto que atropelló al nene de 9 años en la Panamericana.

De acuerdo a lo que indicaron fuentes policiales, el hombre de 29 años que manejaba el Volkswagen Vento tenía cero alcohol en sangre al momento del trágico accidente. Además, aseguraron que estuvo en el lugar durante todo el procedimiento policial tras el choque.

En paralelo, los investigadores avanzan con las pericias para reconstruir cómo ocurrió el hecho y determinar las circunstancias en las que el nene terminó sobre la autopista. Según las primeras conclusiones, el conductor circulaba de manera correcta al momento del impacto y la principal hipótesis es que se trató de una “fatalidad”.

Aunque la causa sigue caratulada como homicidio culposo, fuentes vinculadas al expediente señalaron que la mecánica del siniestro se está analizando tras la incorporación de un video a la investigación . A partir de esas imágenes, el foco ahora está puesto en establecer qué hacía el chico en esa zona y de qué manera llegó hasta la calzada de la Panamericana.

Mientras continúan las actuaciones judiciales, la bicicleta quedó secuestrada para ser sometida a distintas pericias por parte de la Policía Científica. Entre los estudios previstos se encuentran análisis planimétricos y otras evaluaciones técnicas que podrían aportar más detalles sobre la dinámica del choque.

Todo ocurrió cerca de las 20:30, en el kilómetro 44 del ramal Pilar , mano a provincia. Según las primeras reconstrucciones, la víctima bajó en bicicleta por una lomada de la colectora, no logró frenar a tiempo e ingresó de manera repentina a la traza principal, donde fue embestido por un Volkswagen Vento que circulaba por el carril rápido.

El impacto fue fatal. Benjamín murió en el acto y su bicicleta quedó tirada en la banquina. El conductor del auto, un joven de 29 años domiciliado en Derqui, quedó imputado por homicidio culposo y está a disposición de la Justicia.

Hasta el lugar llegaron los policías de la Comisaría 7° de Pilar, y los peritos viales, que trabajaron durante varias horas. Se preservó la escena y se implementó un desvío en el Puente Kansas para ordenar el tránsito, que recién se normalizó cerca de las 22:40.

“Estuve dos horas en el lugar antes de que se llevaran al nene y los padres nunca aparecieron” , contó una vecina en un medio local.

En el lugar trabajaron personal de Defensa Civil, Policía Vial Pilar, Gendarmería y personal de Autopistas del Sol. Si bien el tránsito estuvo cortado, lo desviaron por colectora y luego de varias horas se normalizó.

La causa quedó a cargo de la UFI de turno de Pilar , que tomó testimonio a quienes presenciaron la secuencia. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias exactas del siniestro.

Fuente: TN