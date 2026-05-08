Intentó evitar que le secuestren la moto, la incendió y su mamá murió quemada

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Una mujer murió quemada luego de ser alcanzada por las llamas cuando intentaba impedir que su hijo incendiara una motocicleta durante una intervención de la Policía Militar en el estado de Espírito Santo, Brasil. El hecho ocurrió el 28 de abril y la víctima, Sílvia de Oliveira, de 53 años, permaneció internada durante cuatro días antes de fallecer, tras sufrir quemaduras en el 30% de su cuerpo.





Según la información preliminar, el hijo de la mujer, Weverton Oliveira, de 33 años, fue interceptado por la policía porque la moto en la que circulaba no tenía patente. Al no resolverse la situación en el momento, el hombre se retiró del lugar y regresó con un bidón de combustible, con el que roció el vehículo para prenderlo fuego.





En ese momento, la madre intentó evitar la acción, pero terminó siendo alcanzada por las llamas cuando su hijo encendió el combustible. El hombre también sufrió quemaduras en los brazos y fue asistido médicamente, quedando detenido y luego con prisión preventiva dictada.





Inicialmente estaba imputado por tentativa de homicidio con uso de fuego, incendio y resistencia a la autoridad, pero tras la muerte de la mujer, la acusación podría agravarse a homicidio. El cuerpo fue derivado al Instituto Médico Legal de Vitória para la autopsia.