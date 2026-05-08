“Billetes cara grande jaja” y “viene de arriba”: los chats de cómo se gestionaban las coimas con las SIRA

A través del celular de Martín Migueles , empresario y socio de Elías Piccirillo , la justicia accedió a un esquema de pago de sobornos de entre el 10 y el 15 por ciento para obtener la habilitación de importaciones a través del sistema SIRA durante el gobierno de Alberto Fernández y así acceder a dólar oficial cuando regía el cepo cambiario.

Migueles, que se hizo conocido por ser el novio de la vedette Wanda Nara , era el nexo entre privados y funcionarios públicos, que se busca identificar quiénes eran, según la investigación judicial. Clarín reveló ayer que está en la lista de los imputados por el fiscal Franco Picardi.

"También ahora están mucho con el tema de la SIRA, si tienes una empresa grande, yo consigo también que te den la SIRA rápido y podés llevar guita para allá", le dijo Migueles en marzo de 2023 a un contacto agendado como “Adriel La Plata”,

"Pásame todo lo que es de la sociedad por un lado, y lo del tema de la SIRA, sí, yo lo consigo un punto menos, 11 puntos y te sale en una semana con toda la furia. Lo que sí, cuando sale hay que pagar y viene de arriba y no te la rebotan más y 150 lucas de lo que es mercadería, si se tranca con algo nosotros lo compramos todo también. Podemos cerrar el circuito. Es más, allá también tengo proveedor podemos armar algo grande, algo lindo", le dijo en un audio Migueles.

“Adriel La Plata” le envió documentos de la sociedad y le envía un mensaje: "Billete cara grande jaja".

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín