Crudo panorama del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina: “Subió la cantidad de gente de clase media y baja que viene a pedir”

La Iglesia alertó este viernes sobre un crecimiento sostenido de la cantidad de personas que buscan asistencia en la Iglesia durante los últimos meses, incluso en la clase media . "Muchos de los que hoy son pobres hace unos meses nos ayudaban ", señaló el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, en referencia a las tareas de asistencia de Cáritas.

"Los números de gente en situación de calle son muy alarmantes", se lamentó Colombo, arzobispo de Mendoza. Aseguró que cada vez más personas se acercan a la red caritativa de la Iglesia en busca de asistencia alimentaria y material.

También señaló un patrón estructural respecto del aumento: "Se incrementó la cantidad de gente de clase media y media baja que viene a pedir a Cáritas. Muchos que son pobres hoy, hace unos meses o años nos ayudaban". Y enfatizó: "Nos aflige mucho".

Se refirió a los aportes que hacía "una clase media empobrecida", que ayudaba con cuotas, pagos de servicios y compra de medicación. "Hubo algunos refuerzos que dio el Gobierno, después de la polémica por la retención de alimentos, pero los bolsos son sustancialmente más chicos donde se pueden distribuir, porque tampoco es un plan general", profundizó, al tiempo que dijo que Cáritas mantiene contacto con el Ministerio de Capital Humano.

"La justicia social es la dimensión de acompañamiento de la vulnerabilidad por parte del Estado. Nadie debería quedar al margen de la vida social cuando no tiene lo necesario para vivir", amplió Colombo este viernes en diálogo con FutuRock .

Y marcó la cancha al Gobierno: "Creo que a veces puede pasar que en algunos sectores de la dirigencia crean que la Iglesia es una oposición política y la verdad es que no lo somos. Tratamos de aportar una mirada ahí donde nuestra gente más pobre queda invisibilizada".

El presidente de la Conferencia Episcopal también habló sobre las reuniones que mantiene con diferentes sectores políticos y sociales y se refirió a su relación con Javier Milei.

"Lo conocí en oportunidad de un primer momento de su mandato, en marzo de 2024, cuando yo era vicepresidente de la Conferencia. Desde que soy presidente, no he tenido ocasión", dijo más tarde en LN+ . "Estamos abiertos a todos, máxime que él es el Presidente de la Nación".

Aseguró que quiere dialogar con el jefe de Estado para intercambiar experiencias y miradas sobre la Argentina. "Es lo que procuramos siempre ante problemas tan serios que nos afligen, como discapacidad, jubilados, barrios populares, temas que hemos asumido para reflexión en el año y medio de esta gestión ejecutiva", siguió.

A inicios de abril, la institución eclesiástica comandada por Colombo publicó una carta abierta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, para reclamarle por atrasos e insuficiencias en la provisión de aportes a estatales a prestadores y beneficiarios de los programas de asistencia y acompañamiento a personas con discapacidad.

"Muchas de ellas se encuentran en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad", enfatizaba la carta de la CEA de abril.

Fuente: Clarín