Horror en Mendoza: mataron a la mamá de un ex asistente de Marcelo Bielsa

La casa estaba revuelta, las puertas y ventanas abiertas, y el cuerpo de Margarita Gutiérrez parcialmente calcinado en el interior. Esa fue la escena del crimen que encontraron los investigadores policiales cuando acudieron al llamado de la empleada doméstica de la docente jubilada.

La mujer, de 72 años y viuda, vivía sola en una casa de calle Isaac Estrella, en el municipio de Junín, a 45 kilómetros de la ciudad de Mendoza .

El informe forense preliminar informó que tenía el 50% de su cuerpo calcinado. Al principio se pensó de un accidente por alguna falla en la calefacción y porque nada faltaba de la casa para sospechar de un robo.

Margarita era una maestra jardinera conocida en Junín y es la madre del ex director técnico de Independiente Rivadavia Ever Demaldé , quien integró cuerpos técnicos vinculados a Marcelo Bielsa .

En 2016, el municipio de Junín inauguró un jardín de infantes que lleva su nombre en homenaje a la "labor desempeñada por Margarita Gutiérrez en beneficio de la comunidad educativa”, según argumentó la resolución de la comuna.

El Ministerio Público Fiscal informó que, en función de la prueba, se investiga como un femicidio y que el principal sospechoso es uno de los hijos . Según trascendió, éste tendría problemas de consumo de estupefacientes.

La empleada doméstica llegó este martes, cerca de las 8 a la vivienda de la jubilada. Se sorprendió porque encontró el portón sin candado y la puerta principal abierta. Avisó al personal del microhospital de Junín, que está frente a la casa, quienes fueron los primeros en constatar la muerte de Margarita.

Los investigadores también analizaron registros de cámaras de seguridad de viviendas cercanas y avanzaron con distintas medidas testimoniales y periciales para poder identificar al autor del femicidio.

La investigación que conmociona al pueblo de Junín está a cargo del jefe de fiscales Mariano Carabajal y los fiscales Carlos Alberto Guiliani y Ricardo Facundo Garnica.

Fuente: Clarín