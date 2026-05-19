El hermano de Manuel Adorni corrigió su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción: agregó una herencia y sumó deudas a su patrimonio

El diputado provincial por La Plata, Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, realizó una corrección en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, obligatoria para todo funcionario público. En el nuevo documento agregó una herencia de $21 millones y sumó $ 12 millones de deudas a su cuenta patrimonial.

Adorni fue elegido legislador por la Sección Octava (Capital de la Provincia) en los comicios de septiembre del año pasado y asumió en el parlamento bonaerense en diciembre. Hasta entonces estaba al mando del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros (IAF) y por ese motivo debía presentar la declaración de bienes ante el organismo de control.

Según consta en el documento que aparece ahora en la OA como "rectificativa 1 B", el detalle de los bienes y valores que posee el funcionario corresponden al 2025. La corrección figura en el listado del ente que busca transparentar la gestión pública desde el 14 de mayo, un día después de que trascendieran medidas que requirió el fiscal Guillermo Marijuan para avanzar sobre una denuncia para investigar el patrimonio del funcionario.

Fuente: Clarín