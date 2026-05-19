Cayó una banda de piratas del asfalto que robaba medicamentos para abastecer a farmacias y clínicas truchas: hay 6 detenidos y 13 allanamientos

A raíz de la denuncia de una doctora damnificada por el robo de su sello profesional, se desbarató una banda de piratas del asfalto que robaba camiones con medicamentos para abastecer a farmacias ilegales y a clínicas que carecían de su habilitación en localidades de La Matanza y Ezeiza. Hay seis detenidos, mientras la investigación profundiza sobre las personas que atendían a los pacientes.

La investigación la llevó adelante la División del Robo Organizado de la Policía Federal Argentina , con intervención de la Unidad Fiscal Descentralizada Número 1 de Laferrere del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del doctor Fernando Garate, Secretaría de Francisco Veiga.

Con todas las pruebas presentadas de esta organización, el Juzgado de Garantías Número 3 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del doctor Rubén Ochipinti, autorizaron once allanamientos en los diferentes establecimientos donde se atendía a los pacientes y en las farmacias donde se vendían los medicamentos robados.

En consecuencia, los agentes se dirigieron a trece inmuebles ubicados en La Matanza y Ezeiza y allí detuvieron a las seis personas investigadas e incautaron material valioso y probatorio para la causa.

Se confirmó que esta banda, luego de robar camiones con medicamentos, abastecía a farmacias y clínicas, y con el dinero recaudado compraba ambulancias sin habilitación y equipamiento para los centros de salud , que hoy también están bajo investigación.

Según la investigación, habría más de 50 médicos que resultaron perjudicados por el robo de sellos que se utilizaban para generar las órdenes de medicamentos y órdenes de estudios.

La denunciante fue la médica Robina Neira, quien descubrió que su matrícula era utilizada por otras personas para maniobras ilícitas. A partir de su denuncia, los agentes policiales descubrieron cómo operaba esta organización en la provincia de Buenos Aires.

Sobre los detenidos pesan cargos por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos.

Los acusados podrían sumar cargos por estafa una vez que se incorporen las denuncias de pacientes que fueron atendidos por falsos médicos en estos centros sin habilitación.

En los centros de salud truchos se realizaban radiografías de tórax, columna, cervical, dorsal, lumbar, miembros inferiores y superiores, entre otras. Además, utilizaban vehículos que no estaban habilitados para el traslado de pacientes.

"Traslados a todo el país, atención domiciliaria las 24hs, atención médica permanente, médico clínico y médico pediatra", eran los servicios que ofrecía Argentina Salud en sus sucursales.

Fuente: Clarín